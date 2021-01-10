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«Бойкот!»: Митинги в день парламентских выборов проходят в городах Казахстана

Просмотров:646 Опубликовано: Сегодня, 17:27
«Бойкот!»: Митинги в день парламентских выборов проходят в городах Казахстана
Коллаж ИА «NewTimes.kz»
Парламентские выборы, которые проходят сегодня, 10 января, как считают некоторые казахстанцы, — нелегитимные. По мнению активистов, в списке партий нет оппозиционеров. Высказать свое недовольство по этому поводу люди вышли на улицы Алматы и Нур-Султана, передает ИА «NewTimes.kz».

В Алматы, как передает редакция «Аззатык», вышедшие на протест группа людей во главе с активистом Жанболатом Мамаем и участники движения «Oyan, Qazaqstan» у пересечения улицы Сатпаева и проспекта Назарбаева находится в кольце спецподразделения полиции.

Судя по кадрам прямой трансляции митинга, сначала выступающие идут ровным строем и скандируют: «Бойкот! Бойкот!». Дорогу идущим перегородили полицейские. Чуть позже сотрудники правоохранительных органов «взяли в кольцо» выступающих и «повязали» одного из мужчин. За которого пытались вступиться другие люди. Правда, позже его отпустили.

Другого алматинца, пришедшего подержать митингующих, полицейский повел под руку для выяснения обстоятельств.

«Не знаю, почему меня задержали. Посмотрите сколько людей пришли их не пускают, нарушения», — говорит мужчина на камеру.

Тем временем группа женщин также пытаются пройти к митингующим.

«Давайте, пустите! Я — казахстанка. Вы — дети казахской земли, ваши родители — наши ровесники. Вы кому служите, бессовестные? Что это закон такой?», — негодуют горожанки.

Как информирует интернет-журнал vlast.kz, полиция Алматы задержала не менее 30 человек в районе площади Республики, где уже 2,5 часа проводят акцию сторонники незарегистрированной Демократической партии. Еще 70 представителей Демпартии находятся в оцеплении силовиков. Помимо них правоохранители заблокировали около 20 участников движения «Oyan, Qazaqstan».

«Бойкот!»: Митинги в день парламентских выборов проходят в городах Казахстана


Издание «Медиазона. Центральная Азия» в свою очередь сообщает о задержании троих людей, стоявших через дорогу от площади Республики. Еще двое были задержаны на перекрестке. Вместе с ними без объяснения причин был задержан еще один мужчина, остановившийся у летней терассы кафе «Одесса», находящегося за улицей Назарбаева.

Тем временем, на сайте holanews.kz сообщается, что Мамай и его сторонники скандируют призывы бойкотировать выборы и называют их нечестными.

«Бойкот!»: Митинги в день парламентских выборов проходят в городах Казахстана


«Мы здесь стоим, потому что проходящие выборы сегодня – не легитимные. Ни одна из партий, которая участвует в выборах, не представляет интересы народа. На наблюдателей оказывается невероятное давление. Наши требования: отменить выборы, зарегистрировать Демпартию и только потом провести честные выборы», – сказала журналистка Асем Жапишева.

Добавим, что в районе Площади Астаны полиция оцепила группу из приблизительно десяти человек, собравшихся на пересечении улиц Толе би и Панфилова.

Протестные настроения наблюдаются и в главном городе страны — Нур-Султане. Здесь, возле дворца «Жастар», по словам корреспондента Vласти, задержаны 5 человек.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:46
Только не говорите что победил Нуротан с 92 процентами.
 
 

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