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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:46

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Ергали Скендиров: Жалоба наблюдателя на травму глаз - необоснованная

На избирательном участке №25, расположенном в 12 микрорайоне, кварцевые лампы не устанавливали. Об этом сообщил Ергали Скендиров, председатель Актауской городской избирательной комиссии.

Скриншот видеоматериала
Информацию об ожоге роговицы одного из наблюдателей в избирательном участке №25 прокомментировали в городской избирательной комиссии.

По словам Ергали Скендирова, председателя комиссии, жалоба контролёра Абылая Адильханова - необоснованная.

- На выборах, состоявшихся 10 января, в городе Актау работали 78 избирательных участков. Нарушений не было ни в одном. Что касается избирательного участка №25, то там весь день находились семь членов избирательной комиссии и десять независимых наблюдателей. Никто не жаловался на плохое состояние. Правоохранительные органы, департамент по чрезвычайным ситуациям и департамент комитета национальной безопасности предварительно проверили оборудование и освещение, - сказал Ергали Скендиров.

Председатель того же избирательного участка №25 Алия Сатова рассказала, что во время выборов были установлены камеры видеонаблюдения.

- Было установлено видеонаблюдение, где всё четко видно. Семь членов избирательной комиссии вышли на работу на следующий день, все здоровы. Кварцевые лампы там не устанавливали. Восемь из десяти наблюдателей ушли после 22:00. Там остались Абылай Адильханов и ещё один человек. Мы все ушли с работы в 04:00. Копии протоколов забрали. Ушли оттуда я, два члена избирательной комиссии, секретарь и два инспектора полиции. И у нас нет проблем со здоровьем, - отметила Алия Сатова.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатель получил травму глаз на избирательном участке в Актау.



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