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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 14:21

Просмотров: 1167

«Цветочный водопад» устанавливают на кольцевой дороге в 22 микрорайоне Актау

Установкой композиции «Цветочный водопад» на кольцевой дороге в 22 микрорайоне занимается товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Кала жолдары». Завершить работы планируют 14 января. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото автора
Необычную архитектурную композицию в виде трёх кувшинов, которая раньше находилась на кольцевом участке дороги, ведущей к новым микрорайонам Актау, перенесли на кольцевую дорогу возле рынка в 22 микрорайоне.

Переносом и установкой «Цветочного водопада» занимается ТОО «Кала жолдары».

- Закончить установку планируют 14 января. Объект будет оборудован неоновой подсветкой. Денежные средства из бюджета для переноса композиции не выделялись, - сообщили в городском акимате.

Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента полиции: было ли решение акимата согласовано с полицейскими и не будет ли композиция мешать движению?

Напомним, в июне 2018 года, в канун проведения саммита с участием глав государств, в Актау появился новый архитектурный объект, вид которого вызвал недоумение у жителей города. Позже архитектурную композицию украсили однолетними цветами. Для украшения композиции потребовалось более 20 тысяч цветов.

Спустя два года архитектурный объект сняли на видео, он оказался с высохшей зеленью вокруг, и почти без единого цветка.



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Комментарии ( 3 )

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  • tolk
 Тина (Посетители) Сегодня, 16:51
Теперь это г по всему городу таскать будут?

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 16:36
Зачем он там нужен? Мешать обзору во время час пика???
 
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 Adai79 (Посетители) Сегодня, 14:32
Надо было установить перед главным входом в областной Акимат, там оно не будет мешать авто движению blind
 
 

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