«Цветочный водопад» устанавливают на кольцевой дороге в 22 микрорайоне Актау

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Необычную архитектурную композицию в виде трёх кувшинов, которая раньше находилась на кольцевом участке дороги, ведущей к новым микрорайонам Актау, перенесли на кольцевую дорогу возле рынка в 22 микрорайоне.
Переносом и установкой «Цветочного водопада» занимается ТОО «Кала жолдары».
- Закончить установку планируют 14 января. Объект будет оборудован неоновой подсветкой. Денежные средства из бюджета для переноса композиции не выделялись, - сообщили в городском акимате.
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента полиции: было ли решение акимата согласовано с полицейскими и не будет ли композиция мешать движению?
Напомним, в июне 2018 года, в канун проведения саммита с участием глав государств, в Актау появился новый архитектурный объект, вид которого вызвал недоумение у жителей города. Позже архитектурную композицию украсили однолетними цветами. Для украшения композиции потребовалось более 20 тысяч цветов.
Спустя два года архитектурный объект сняли на видео, он оказался с высохшей зеленью вокруг, и почти без единого цветка.
Переносом и установкой «Цветочного водопада» занимается ТОО «Кала жолдары».
- Закончить установку планируют 14 января. Объект будет оборудован неоновой подсветкой. Денежные средства из бюджета для переноса композиции не выделялись, - сообщили в городском акимате.
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента полиции: было ли решение акимата согласовано с полицейскими и не будет ли композиция мешать движению?
Напомним, в июне 2018 года, в канун проведения саммита с участием глав государств, в Актау появился новый архитектурный объект, вид которого вызвал недоумение у жителей города. Позже архитектурную композицию украсили однолетними цветами. Для украшения композиции потребовалось более 20 тысяч цветов.
Спустя два года архитектурный объект сняли на видео, он оказался с высохшей зеленью вокруг, и почти без единого цветка.