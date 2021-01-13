Песню о заболевшем коронавирусом дедушке исполнила школьница из Актау

Школьница из Актау, 10-летняя Амина Колганатова, опубликовала клип на песню «Жаратқан Алла, індеттен сақта» вчера, 12 января.По словам девочки, она посвятила эту песню своему дедушке, который заболел коронавирусом в 2020 году.- Многим детям во всем мире пришлось узнать о страшной болезни – коронавирусе, и потому я очень-очень верю, что 2021 год принесет всем нам избавление и здоровое светлое будущее, ведь я так хочу, чтобы больше никто не болел и не страдал, - написала она в социальных сетях.Мама девочки Надия Кадралиева рассказала, что Амина занимается вокалом с четырех лет. По ее словам, именно благодаря дедушке ей удалось достичь таких успехов в этом возрасте.- Когда дедушка водил её в детский сад, воспитатели всегда говорили, чтобы мы не упускали её талант и отдали на вокал. И дедушка стал возить Амину на занятия, начал писать слова для её песен. Так что история клипа настоящая, - добавила Надия Кадралиева.