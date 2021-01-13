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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:55

Просмотров: 6

Песню о заболевшем коронавирусом дедушке исполнила школьница из Актау

Клип на песню «Жаратқан Алла, індеттен сақта» («Аллах, спаси от пандемии») девочка опубликовала в социальных сетях.

Скриншот видеоматериала
Школьница из Актау, 10-летняя Амина Колганатова, опубликовала клип на песню «Жаратқан Алла, індеттен сақта» вчера, 12 января.

По словам девочки, она посвятила эту песню своему дедушке, который заболел коронавирусом в 2020 году.

- Многим детям во всем мире пришлось узнать о страшной болезни – коронавирусе, и потому я очень-очень верю, что 2021 год принесет всем нам избавление и здоровое светлое будущее, ведь я так хочу, чтобы больше никто не болел и не страдал, - написала она в социальных сетях.

Мама девочки Надия Кадралиева рассказала, что Амина занимается вокалом с четырех лет. По ее словам, именно благодаря дедушке ей удалось достичь таких успехов в этом возрасте.

- Когда дедушка водил её в детский сад, воспитатели всегда говорили, чтобы мы не упускали её талант и отдали на вокал. И дедушка стал возить Амину на занятия, начал писать слова для её песен. Так что история клипа настоящая, - добавила Надия Кадралиева.




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