Подачу питьевой воды в 7 микрорайоне Актау возобновят в течение дня

Фото Каи Снеговой
Подача питьевой воды в образовательной школе №9, домах №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в 7 микрорайоне, а также в доме №18 в 5 микрорайоне приостановлена в связи с порывом трубопровода.
В настоящее время специалисты ГКП «Каспий жылу, су арнасы» ведут работы по устранению порыва.
На предприятии сообщили, что питьевую воду включат в течение дня.
Напомним, деревья спилили для ремонта питьевого трубопровода.
В настоящее время специалисты ГКП «Каспий жылу, су арнасы» ведут работы по устранению порыва.
На предприятии сообщили, что питьевую воду включат в течение дня.
Напомним, деревья спилили для ремонта питьевого трубопровода.