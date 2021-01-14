Уточнение: Таможенный пост и контрольно-пропускной пункт упразднили в Мангистау

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В Мангистауской области упразднили таможенный пост «Кара-Шекпен» и контрольно-пропускной пункт «Курык» таможенного поста «Морпорт».
- Вместо них образованы таможенный пост «Курык» и контрольно-пропускной пункт «Кара-Шекпен» таможенного поста «Морпорт», - уточнили в ДГД региона.
Подача таможенных деклараций на упразднённых таможенных постах прекратили с 14 января 2021 года.
- Для подачи деклараций необходимо выбрать другой пограничный пост, в зоне деятельности которого находятся товары под таможенным контролем, - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Мангистау ликвидировали таможенный пост «Кашаган».
- Вместо них образованы таможенный пост «Курык» и контрольно-пропускной пункт «Кара-Шекпен» таможенного поста «Морпорт», - уточнили в ДГД региона.
Подача таможенных деклараций на упразднённых таможенных постах прекратили с 14 января 2021 года.
- Для подачи деклараций необходимо выбрать другой пограничный пост, в зоне деятельности которого находятся товары под таможенным контролем, - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Мангистау ликвидировали таможенный пост «Кашаган».
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