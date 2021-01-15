В Мангистау ещё 10 человек заразились коронавирусом

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 835 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19.



По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 666 человека, из них 14 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и один летальный исход.



На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 3845 случай заболевания COVID-19.