«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 15 Января
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.96 KZT
  • €1 = 510.88 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:09

Просмотров: 7

Выпавшего из окна ребёнка спасли врачи областной больницы Мангистау

Врачи спасли жизнь мальчика, который выпал из окна четвёртого этажа. Об этом сообщили в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице.

Фото предоставлено Мангистауской областной многопрофильной детской больницей
Мальчика 2016 года рождения доставили в приёмный покой детской областной больницы 12 января.

Ребёнок находился в крайне тяжёлом состоянии. По словам его матери, за полчаса до прибытия в приёмный покой он выпал из окна четвёртого этажа. Его экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. Мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и несколько переломов, что вызвало травматический шок второй-третьей степени.

Врачи реанимационного отделения смогли вывести ребёнка из травматического шока. На следующий день они провели операцию, и уже через сутки мальчика перевели в профильное отделение. На данный момент он в стабильном состоянии.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика