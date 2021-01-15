Выпавшего из окна ребёнка спасли врачи областной больницы Мангистау

Фото предоставлено Мангистауской областной многопрофильной детской больницей

Мальчика 2016 года рождения доставили в приёмный покой детской областной больницы 12 января.



Ребёнок находился в крайне тяжёлом состоянии. По словам его матери, за полчаса до прибытия в приёмный покой он выпал из окна четвёртого этажа. Его экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. Мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и несколько переломов, что вызвало травматический шок второй-третьей степени.



Врачи реанимационного отделения смогли вывести ребёнка из травматического шока. На следующий день они провели операцию, и уже через сутки мальчика перевели в профильное отделение. На данный момент он в стабильном состоянии.