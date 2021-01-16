«КазАзот» о выбросах: Угрозы населению не наблюдается

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
На заводе прокомментировали «лисий хвост», который 15 января запечатлели жители Актау.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, в 16:34 в результате отключения из-за погодных условий линии «Атырау-Индер» произошло падение напряжения и снижение частоты до 48,79 Гц (при промышленной частоте в 50 Гц), на заводе сработала система аварийно-частотной разгрузки (АЧР-защита). По этой причине произошла остановка турбокомпрессоров цеха слабой азотной кислоты. Сброс общей мощности составил 9,3 МВт.
- В момент остановки турбокомпрессоров открылись «хлопушки» на контакт-аппаратах и не полностью отреагировавший газ вышел через дефлекторы и вытяжные вентиляторы на крыше здания цеха. В 16:59 частота сети была восстановлена. Пуск турбокомпрессоров по разрешению оператора энергосистемы был начат в 17:35. В результате остановки превышения допустимых норм выброса окислов азота не допущено. Угрозы населению, а также жизни работников предприятия не наблюдается, - заявили в пресс-службе АО «КазАЗот».
Напомним, ранее сообщалось, что жители Актау снова зафиксировали «лисий хвост» над АО «КазАзот».
Как сообщили в пресс-службе предприятия, в 16:34 в результате отключения из-за погодных условий линии «Атырау-Индер» произошло падение напряжения и снижение частоты до 48,79 Гц (при промышленной частоте в 50 Гц), на заводе сработала система аварийно-частотной разгрузки (АЧР-защита). По этой причине произошла остановка турбокомпрессоров цеха слабой азотной кислоты. Сброс общей мощности составил 9,3 МВт.
- В момент остановки турбокомпрессоров открылись «хлопушки» на контакт-аппаратах и не полностью отреагировавший газ вышел через дефлекторы и вытяжные вентиляторы на крыше здания цеха. В 16:59 частота сети была восстановлена. Пуск турбокомпрессоров по разрешению оператора энергосистемы был начат в 17:35. В результате остановки превышения допустимых норм выброса окислов азота не допущено. Угрозы населению, а также жизни работников предприятия не наблюдается, - заявили в пресс-службе АО «КазАЗот».
Напомним, ранее сообщалось, что жители Актау снова зафиксировали «лисий хвост» над АО «КазАзот».