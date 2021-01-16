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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: 16-01-2021, 12:22

Просмотров: 3484

«КазАзот» о выбросах: Угрозы населению не наблюдается

На предприятии произошло падение напряжения в результате отключения линии «Атырау-Индер». Об этом заявили в пресс-службе акционерного общества «КазАзот».

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
На заводе прокомментировали «лисий хвост», который 15 января запечатлели жители Актау.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в 16:34 в результате отключения из-за погодных условий линии «Атырау-Индер» произошло падение напряжения и снижение частоты до 48,79 Гц (при промышленной частоте в 50 Гц), на заводе сработала система аварийно-частотной разгрузки (АЧР-защита). По этой причине произошла остановка турбокомпрессоров цеха слабой азотной кислоты. Сброс общей мощности составил 9,3 МВт.

- В момент остановки турбокомпрессоров открылись «хлопушки» на контакт-аппаратах и не полностью отреагировавший газ вышел через дефлекторы и вытяжные вентиляторы на крыше здания цеха. В 16:59 частота сети была восстановлена. Пуск турбокомпрессоров по разрешению оператора энергосистемы был начат в 17:35. В результате остановки превышения допустимых норм выброса окислов азота не допущено. Угрозы населению, а также жизни работников предприятия не наблюдается, - заявили в пресс-службе АО «КазАЗот».

Напомним, ранее сообщалось, что жители Актау снова зафиксировали «лисий хвост» над АО «КазАзот».





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Комментарии ( 18 )

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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 09:56
Цитата: Daulet201999
Там нужен сборник, чтобы вышедшие газы по спирали оседали в фильтрах, неужели мозгов нет?

Батенька, да Вам Нобелевскую премию впору давать! А не пробовали в школе химию изучать? А спираль диаметром трубы полтора метра себе представляете?
 
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 valesa (Посетители) Вчера, 20:06
Цитата: Фактор и Я
всё таки как повезло Актау

Такое ощущение, что люди, которых шокирует дым из трубы, стоящего в степи КазАзота, больше нигде не были! Практически во всех крупных городах пром. предприятия находятся непосредственно в городе, а то и в центре! Аэропорты, птицефабрики, мясокомбинаты-это вообще нормально повсеместно, всякие ТЭЦ-МЭЦ, работающие на угле, огромные заводы, которые шумят и дымят во всю ивановскую далеко не Шанелью. В Грозном жили, от завода Красный молот (сейчас, правда, там парк) такой дым был, что сизая пелена никогда не проходила и снег зимой черный от сажи был, понятно, не на газу же литейные цехи работают. Не знаю за другие, а Алматы, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, за Кемерово вообще молчу, в этих городах смог постоянно стоит. Наши привыкли к аулу за тысячи км от цивилизации, воздух степной или морской, чистый, поэтому малейший дым из трубы прямо до истерики доводит, страсти выдумывают прямо на ходу! Да и по размерам КазАзот вообще дитя малое- 4 цеха, даже глянуть не на что!
 
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 пипл (Посетители) Вчера, 09:02
Ничего не будет этому заводу, пока Тимур сидит в Акционерах.
 
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 Космос (Посетители) Вчера, 08:25
Фактор и Я,
Что значит "повезло Актау"? Повезло - это когда в лотерею выиграл, случайно т.е.
Наш город в голой степи "с нуля" строили, по Генплану, жилая зона отдельно, промзона отдельно именно с учетом среднегодичной розы ветром, а не "рядом с розой ветров" (?). Об этом факторе думали конкретные люди при составлении плана и никакого "везучего" случая здесь нет, их надо благодарить ;)
 
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 Фактор и Я (Посетители) 16 января 2021 23:26
Да конечно никто не говорит,что иметь под боком вредное производство..это здоровью вредить...но всё таки как повезло Актау в том плане,что он находится рядом с розой ветров где всё таки происходит озонирования и очистки воздуха за счёт морского воздуха...Вы посмотрите пожалуйста на Атырау это тот город который хронически задыхается от выбросов серы и аммиака с Тенгиза..от самого моря он расположен за 20 км вглубь степной полосы возле русла реки Урал и там вообще невозможно стало в последнее время с экологией ... город абсолютно не продувается, и постоянно стало накрывать опасными для здоровья выбросами в сентябре-октябре был выхлоп с завода ТШО так в самом городе у горожан шла носом кровь и ощущался на губах привкус свинца и железа..едкий запах сероводорода и аммиачной селитры ....и как всегда там ТШО креститься и уверывает всех в том, что это абсолютно безвредно для здоровья горожан и населения в целом...
 
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 mer (Посетители) 16 января 2021 20:06
G32,Батюшка, чёт вас понесло, понесло...
 
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 spamregg (Посетители) 16 января 2021 19:19
да с каких пор выбросы не несут вреда населению? Во всем мире выбросы такого типа считаются очень вредными. И только у нас это не вредно) юмористы.
Если так часто проблемы одни и те же, может пора что-то сделать чтоб они не возникали? Предприятие которое столько бабла зарубает.
 
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 lekler (Посетители) 16 января 2021 18:50
Что бы у всех виновных включая чинушей жидкий стул целый месяц был!
 
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 Имярек (Посетители) 16 января 2021 16:50
Предлагаю Ёкимат на территории КазАзота разместить, раз нет никакой угрозы...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 G32 (Посетители) 16 января 2021 16:32
Цитата: tolk
Никто не требует закрыть завод! Требуют соблюдать закон и экологические требования!


Ну закон...Закон вещь идеализированная. Разве кто-то его вообще соблюдает?

По закону, к примеру, нельзя тои сейчас собирать - всем плевать, все рукоплещут и ахают прекрасным песням и танцам, которые устраивают некоторые люди. По закону нельзя, к примеру, работать после 21-00 некоторым заведениям. Закрываются и внутри пляшут, всем плевать. Ой, да и многое, многое другое по закону есть, а на деле нет.

Так почему те, кто нарушает закон, требуют его соблюдения от других? Это непонятно.
 
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