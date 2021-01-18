Впадину Карагие превращают в свалку

- Это прямое нарушение природоохранного законодательства. Бытовой и строительный мусор повсеместно появляется все больше и больше. Старые покрышки лежат там уже много лет. С ними ситуация неоднозначная: в соответствии с пунктом 1 статьи 288 Экологического Кодекса Республики Казахстан (ЭК РК) изношенные шины подлежат обязательной утилизации, однако пункт 6 статьи 292 ЭК РК не допускает несанкционированное сжигание отходов, а пункт 5 статьи 301 ЭК РК предусматривает запрет на захоронение шин на полигонах. В регионе есть пара организаций, которые занимаются переработкой шин, но насколько они действующие сегодня, не могу сказать. И потом, услуга эта платная, в погоне за экономией субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) зачастую игнорируют требования экологического законодательства, предпочитая выбрасывать свои отходы в степи. Учитывая, что Предпринимательский Кодекс и иные меры поддержки МСБ сегодня позволяют недобросовестным организациям находить лазейки, не вести учет отходов, что, соответственно, и приводит к появлению стихийных свалок. МСБ просто сегодня выпадает из поля зрения уполномоченных органов. Ранее на базе НПУ «Эко Мангистау» много лет активно работала Общественная экологическая инспекция (ОЭИ), которая закрывала этот пробел, у нас были хорошие примеры, и даже по итогам работы ОЭИ были возмещения штрафов в бюджет. Наша инспекция много лет работа в рамках государственного социального заказа от акимата Мангистауской области. Но несколько лет это направление не поддерживается, а в 2021 году из-за экономии бюджета природоохранные мероприятия и задачи для некоммерческих организаций вообще исключили, это при том, что Президент объявил, что 2021 год должен пройти под эгидой экологии в том числе, - высказался руководитель НПУ «Эко Мангистау».

- Меня всегда поражают такие люди - приехать за десятки километров от населенных пунктов, чтобы слить свое масло. Зачем? Вспоминается похожий случай в местности «Голубая бухта». Проходит у нас акция, уборка, и какой то «умелец» решил поменять фильтр масла на берегу моря. Спрашивается, зачем? Так и в этом случае - незаконный слив масла либо иного нефтепродукта, загрязнена почва, причинен ущерб, и все это на территории особо-охраняемой природной территории. Как бороться и что делать? Увеличить штрафы и жесткий контроль. Экологическая культура в развитых странах не с молоком матери пришла, а сформировалась через «карман», - выразил свое мнение Кирилл Осин.

Местный автолюбитель снял на видео разбросанные автомобильные покрышки, трупы животных, строительный и иной мусор.Представленную на видео картину Кирилл Осин охарактеризовал как верх кощунства.Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.