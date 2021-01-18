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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:04

Просмотров: 378

Впадину Карагие превращают в свалку

Загрязнение мелким и крупногабаритным мусором на территории впадины Карагие снял на видео местный житель. Ситуацию прокомментировал руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

Кадр видео
Местный автолюбитель снял на видео разбросанные автомобильные покрышки, трупы животных, строительный и иной мусор.

- Это прямое нарушение природоохранного законодательства. Бытовой и строительный мусор повсеместно появляется все больше и больше. Старые покрышки лежат там уже много лет. С ними ситуация неоднозначная: в соответствии с пунктом 1 статьи 288 Экологического Кодекса Республики Казахстан (ЭК РК) изношенные шины подлежат обязательной утилизации, однако пункт 6 статьи 292 ЭК РК не допускает несанкционированное сжигание отходов, а пункт 5 статьи 301 ЭК РК предусматривает запрет на захоронение шин на полигонах. В регионе есть пара организаций, которые занимаются переработкой шин, но насколько они действующие сегодня, не могу сказать. И потом, услуга эта платная, в погоне за экономией субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) зачастую игнорируют требования экологического законодательства, предпочитая выбрасывать свои отходы в степи. Учитывая, что Предпринимательский Кодекс и иные меры поддержки МСБ сегодня позволяют недобросовестным организациям находить лазейки, не вести учет отходов, что, соответственно, и приводит к появлению стихийных свалок. МСБ просто сегодня выпадает из поля зрения уполномоченных органов. Ранее на базе НПУ «Эко Мангистау» много лет активно работала Общественная экологическая инспекция (ОЭИ), которая закрывала этот пробел, у нас были хорошие примеры, и даже по итогам работы ОЭИ были возмещения штрафов в бюджет. Наша инспекция много лет работа в рамках государственного социального заказа от акимата Мангистауской области. Но несколько лет это направление не поддерживается, а в 2021 году из-за экономии бюджета природоохранные мероприятия и задачи для некоммерческих организаций вообще исключили, это при том, что Президент объявил, что 2021 год должен пройти под эгидой экологии в том числе, - высказался руководитель НПУ «Эко Мангистау».




Представленную на видео картину Кирилл Осин охарактеризовал как верх кощунства.

- Меня всегда поражают такие люди - приехать за десятки километров от населенных пунктов, чтобы слить свое масло. Зачем? Вспоминается похожий случай в местности «Голубая бухта». Проходит у нас акция, уборка, и какой то «умелец» решил поменять фильтр масла на берегу моря. Спрашивается, зачем? Так и в этом случае - незаконный слив масла либо иного нефтепродукта, загрязнена почва, причинен ущерб, и все это на территории особо-охраняемой природной территории. Как бороться и что делать? Увеличить штрафы и жесткий контроль. Экологическая культура в развитых странах не с молоком матери пришла, а сформировалась через «карман», - выразил свое мнение Кирилл Осин.


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