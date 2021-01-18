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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:48

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Последнее место в рейтинге акимов за 2020 год занял глава Мангистау

Аким Мангистауской области Серикбай Трумов занял последнее место в рейтинге глав регионов и городов республиканского значения за прошедший год. Об этом сообщает информационное агентство toppress.kz.

Фото из архива Lada.kz
В рейтинге акимов областей и городов республиканского значения за 2020 год Серикбай Трумов, глава Мангистауской области, занял 17 место и оказался на последней строке. Рейтинг по итогам 2020 года составила аналитическая служба Центра медийных технологий совместно с редакцией информационного агентства toppress.kz. Эффективность работы акимов оценивали по семи показателям: обработка, сельское хозяйство, строительство, ввод жилья, торговля, транспорт, инвестиции в основной капитал.

За прошедший год в Мангистауской области произошло несколько коррупционных скандалов. В Сети оказывались записи телефонных разговоров акима с бизнесменами, а фото и видео строительства дорог стали объектом для шуток по всему Казахстану. В конце года в средствах массовой информации активно обсуждали проект строительства отеля в урочище Бозжыра.

Экономическое развитие Мангистау тормозится из-за того, что власти региона «заигрывают» с местными элитами и бизнесменами. Промышленное производство в области находится в зависимости от нефтегазового сектора, который занимает почти 73 процента в структуре продукции. В сельском хозяйстве, промышленности и пассажирообороте аналитики наблюдают ухудшение показателей.

В течение года уровень безработицы в Мангистау повысился до 5,3 процента. По республике этот показатель составляет 4,8 процента. Помощь региону оказала программа «Дорожная карта занятости», в рамках которой реализовали более 160 проектов на сумму 32 миллиарда тенге.

Развитие туристического потенциала Мангистауской области началось по инициативе Правительства. Принятые меры позволили за 2020 год привлечь в регион около 177 тысяч туристов, несмотря на пандемию коронавируса.

В период коронавирусного кризиса в социальном блоке областного акимата возникали внутренние противоречия. Тем не менее, в области построили инфекционный госпиталь, обеспечили работу 127 аппаратов искусственной вентиляции легких и 527 кислородных концентраторов. В Мангистау завезли 20 новых автомашин скорой медицинской помощи и передвижные медицинские комплексы. Кроме этого, руководство области создало стабилизационный фонд лекарственных средств на 300 миллионов тенге.

Напомним, ранее Серикбай Трумов занял последнее место по итогам рейтинга акимов за последние два месяца прошлого года.



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