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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:13

Просмотров: 1060

На уборку мусора во впадине Карагие выделили деньги

На санитарную уборку природного заказника до 2021 года не было предусмотрено денежных средств. В этом году на эти цели выделили 70 миллионов тенге. Об этом сообщил Кенжегали Бисенгали, руководитель отдела ЖКХ Мунайлинского района.

Фото из архива lada.kz
На выделенные 70 миллионов тенге будет производиться санитарная уборка Мунайлинского района и впадины Карагие.

- Впадина Карагие входит в территорию Мунайлинского района. До этого момента санитарной очисткой занимались только на территории сельских округов. В этом году выделили деньги, чтобы охватить всю территорию района, это около 500 тысяч квадратных метров территории. Физически мы не можем знать, где какой мусор, поэтому если граждане нам сообщат, мы будем оперативно убирать. В ближайшую субботу силами наших коммунальных предприятий планируем провести субботник во впадине Карагие и далее будем проводить саночистку ориентировочно раз в месяц, - сообщил Кенжегали Бисенгали, руководитель отдела ЖКХ Мунайлинского района.



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Комментарии ( 5 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 12:47
Daulet201999,
Значит его надо отправить на субботник.
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 11:56
smotritel,
Там есть свой участковый,
 
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 smotritel (Посетители) Сегодня, 10:57
выделить надо полицейских, а не деньги
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 10:56
На 43 км тоже денег выделите алло.
 
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132131212 (Посетители) Сегодня, 10:34
У нас пока шумиху не поднимать - никто не будет работать )
 
 

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