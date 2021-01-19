На уборку мусора во впадине Карагие выделили деньги

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На выделенные 70 миллионов тенге будет производиться санитарная уборка Мунайлинского района и впадины Карагие.



- Впадина Карагие входит в территорию Мунайлинского района. До этого момента санитарной очисткой занимались только на территории сельских округов. В этом году выделили деньги, чтобы охватить всю территорию района, это около 500 тысяч квадратных метров территории. Физически мы не можем знать, где какой мусор, поэтому если граждане нам сообщат, мы будем оперативно убирать. В ближайшую субботу силами наших коммунальных предприятий планируем провести субботник во впадине Карагие и далее будем проводить саночистку ориентировочно раз в месяц, - сообщил Кенжегали Бисенгали, руководитель отдела ЖКХ Мунайлинского района.