Минздрав: График вакцинации населения Казахстана от коронавируса

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По всей стране вакцинация населения начнется с 1 февраля 2021 года.
- К 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции, подлежащих групп населения. Прогнозно, вакцинация будет осуществляться поэтапно, с учетом поступления вакцины, – передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Министра здравоохранения Алексея Цой.
На первом этапе, с 1 февраля 2021 года, Минздрав намерен вакцинировать медицинских работников инфекционных больниц, скорой медпомощи, отделений реанимации, первичной медико-санитарной службы, приемных покоев больницы, санэпидслужбы – это порядка 100 тысяч человек.
На втором этапе, с марта 2021 года – более 150 тысяч педагогов общеобразовательных школ, колледжей, вузов, работников ведомственных медицинских служб.
На третьем этапе – еще 600 тысяч человек – это педагоги школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты, лица с хроническими заболеваниями. Их вакцинация начнется с апреля.
Таким образом, до конца 2021 года, Минздрав намерен вакцинировать до 6 млн казахстанцев.
Когда в Мангистау начнут вакцинировать от коронавируса обещали рассказать в управлении здравоохранения региона.
Редакция ожидает ответ на следующие вопросы: Готовы ли медицинские учреждения Мангистаукой области к вакцинации? В каких медучреждениях жители области смогут получить вакцину?
- К 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции, подлежащих групп населения. Прогнозно, вакцинация будет осуществляться поэтапно, с учетом поступления вакцины, – передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Министра здравоохранения Алексея Цой.
На первом этапе, с 1 февраля 2021 года, Минздрав намерен вакцинировать медицинских работников инфекционных больниц, скорой медпомощи, отделений реанимации, первичной медико-санитарной службы, приемных покоев больницы, санэпидслужбы – это порядка 100 тысяч человек.
На втором этапе, с марта 2021 года – более 150 тысяч педагогов общеобразовательных школ, колледжей, вузов, работников ведомственных медицинских служб.
На третьем этапе – еще 600 тысяч человек – это педагоги школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты, лица с хроническими заболеваниями. Их вакцинация начнется с апреля.
Таким образом, до конца 2021 года, Минздрав намерен вакцинировать до 6 млн казахстанцев.
Когда в Мангистау начнут вакцинировать от коронавируса обещали рассказать в управлении здравоохранения региона.
Редакция ожидает ответ на следующие вопросы: Готовы ли медицинские учреждения Мангистаукой области к вакцинации? В каких медучреждениях жители области смогут получить вакцину?