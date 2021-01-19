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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:59

Просмотров: 2354

Минздрав: График вакцинации населения Казахстана от коронавируса

Министр здравоохранения Алексей Цой озвучил график вакцинации населения от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V», передает Azattyq Rýhy.

Иллюстративное фото
По всей стране вакцинация населения начнется с 1 февраля 2021 года.

- К 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции, подлежащих групп населения. Прогнозно, вакцинация будет осуществляться поэтапно, с учетом поступления вакцины, – передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Министра здравоохранения Алексея Цой.

На первом этапе, с 1 февраля 2021 года, Минздрав намерен вакцинировать медицинских работников инфекционных больниц, скорой медпомощи, отделений реанимации, первичной медико-санитарной службы, приемных покоев больницы, санэпидслужбы – это порядка 100 тысяч человек.

На втором этапе, с марта 2021 года – более 150 тысяч педагогов общеобразовательных школ, колледжей, вузов, работников ведомственных медицинских служб.

На третьем этапе – еще 600 тысяч человек – это педагоги школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты, лица с хроническими заболеваниями. Их вакцинация начнется с апреля.

Таким образом, до конца 2021 года, Минздрав намерен вакцинировать до 6 млн казахстанцев.

Когда в Мангистау начнут вакцинировать от коронавируса обещали рассказать в управлении здравоохранения региона.

Редакция ожидает ответ на следующие вопросы: Готовы ли медицинские учреждения Мангистаукой области к вакцинации? В каких медучреждениях жители области смогут получить вакцину?



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Комментарии ( 7 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 14:14
Сейчас с связи разного рода мутациями штаммов коронавируса на примере британского российская вакцина. И аналог российской вакцины Pfizer-Zeneca уже дал побочный результат спустя некоторое время
 
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касым (Посетители) Сегодня, 14:01
Депутатов тоже в первые ряды вакцинации они же встречаются с населением
 
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  • Oraz
 DiDa (Посетители) Сегодня, 12:27
Почему на первом этапе отсутствуют полицейские, ведь они тесно работают с народом? Также необходимо включить депутатов, которые заботятся о народе.
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 12:22
Kain-Livesy,
Отчего же? Ранее была информация, что спутник V будут производить в Казахстане.
Именно в этом вопрос - чья?
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:13
Цитата: Галина63
Растянули. Всего 6 миллионов за год

это кроме всего прочего зависит от объемов поступления вакцины, т.к. она не производится в Казахстане. Россия в первую очередь будет собственное население обеспечивать
Цитата: Космос
Меня больше интересует - от какого производителя будет доступна вакцина у нас в городе?

В новости написано же - российской вакциной «Спутник V»

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 11:45
Меня больше интересует - от какого производителя будет доступна вакцина у нас в городе?
 
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  • valesa
  • vaterloo
  • Oraz
  • 490
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 11:27
Растянули. Всего 6 миллионов за год? А почему не включили людей старше 60 лет, людей и организаций, работа которых предполагает непосредственный контакт с большим числом людей (служащие общественного транспорта, гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий, работники сферы торговли, полицейские и так далее). Такими темпами не остановить вирус.
 
 

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