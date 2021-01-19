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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:42

Просмотров: 1877

Работники буровой компании «Си Бу» в Актау вновь вышли на акцию протеста

Сотрудники товарищества с ограниченной ответственностью «Инженерная буровая компания «Си Бу» в Актау вновь провели акцию протеста. С их слов, после проведения акции 15 января, ничего не изменилось. Люди намерены добиваться выполнения своих требований.

Фото работников «Си Бу»
Сегодня, 19 января рабочие ТОО ИБК «Си Бу» вышли вновь на акцию протеста, добиваясь выполнения своих требований со стороны руководства компании.

Работники буровой компании «Си Бу» в Актау вновь вышли на акцию протеста


Работники буровой компании «Си Бу» в Актау вновь вышли на акцию протеста


Работники «Си Бу» добиваются выполнения следующих требований:
- поднять заработную плату на 200 тысяч тенге;
- премии в праздничные дни поднять на 70 МРП;
- тринадцатую зарплату начислять в соответствии с первым требованием;
- в случае простоя работодатель обязан выплатить 50 процентов заработной платы;
- в случае сокращения в первую очередь сокращать граждан Китая;
- в случае невыполнения наших требований, ТОО «СиБу» должно признать себя банкротом.

- Мы обращались в управление государственной инспекции труда Мангистауской области, но результата никакого, - говорят работники буровой компании.

Напомним, что 15 января рабочие ТОО ИБК «Си Бу» провели забастовку. Работники выразили недовольство размером ежегодной премии.
На место выезжал Нуралы Баулыбаев, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда Мангистауской области. Нуралы Баулыбаев сообщил, что в прошлом году у работников компании уже возникали претензии к размеру выплат. В период карантина они просили выплачивать по 50 процентов от заработной платы. Работодатель это требование не удовлетворил.



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Комментарии ( 1 )

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  • babushka
 SerikBai (Посетители) Сегодня, 16:42
Поднять заработную плату на 200000 blind
 
 

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