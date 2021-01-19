С начала года увеличилось число заболевших COVID-19 в Мангистау

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По данным Газиза Надуева, с 1 января по настоящее время в Мангистауской области за 18 дней зарегистрировано 177 случаев.



- Увеличение числа заболевших вызвано тем, что в новом году проводятся тайные корпоративные мероприятия, свадебные торжества. Если в октябре, ноябре в среднем ежедневно регистрировали два-три инфицированных, то за последние три дня регистрация заболевания повышается до 18 человек, - сказал Газиз Надуев.



Самый большой показатель выявленных случаев заражения по области - это Актау, второй - Тупкараганский район, третий - Мунайлинский район.