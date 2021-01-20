«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Января
-2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.32 KZT
  • €1 = 509.34 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 10:53

Просмотров: 811

Соль в дождевой воде назвали возможной причиной перебоев с электроэнергией в Атырауской и Мангистауской областях

Причиной аварии, из-за которой в двух областях были перебои с электричеством, могла стать дождевая вода, в составе которой обнаружили соль, принесённую из Каспийского или Аральского морей. Об этом сообщил МИА «Казинформ» Константин Чернохаев, директор филиала западных межсистемных электрических сетей акционерного общества (АО) «КЕGОС».

Иллюстративное фото с сайта Liter.kz
В АО «КЕGОС» назвали предварительную причину сбоев с электроэнергией в Атырауской и Мангистауской областях, сообщает МИА «Казинформ».

- При помощи противоаварийной автоматики мы смогли удержаться от очень большой аварии потери 1400 МВт в Атырау. Основной причиной отключения больших подстанций, предварительно, стал дождь, который принёс какое-то вещество, которое вызвало перекрытие изоляции в течение всего периода, когда он шёл, - сообщил директор филиала западных межсистемных электрических сетей АО «КЕGОС» Константин Чернохаев.

Константин Чернохаев предположил, что «в составе воды могла быть соль, занесённая с Аральского или Каспийского морей». По его словам, образцы земли, дождевой воды, смывов с изоляции электросетей отправлены в лаборатории на экспертизу. Комиссия по расследованию причины аварии на электросетях в Атырауской области уже приступила к работе.

Напомним, 10 января жители нижних микрорайонов Актау и некоторые объекты Тупкараганского района остались без электричества. Связано это было с аварией, которая произошла по линии KEGOC в Атырауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:08
Извините конечно.но...высказывания представителя KEGOC касательно соли..которая явилась причиной отключения и выхода из строя оборудования....
Это бред сивой коровы...они там, что курят???? По ходу не бамбук...а сидят под тяжелым....
В таких странах Ближнего востока как Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн там у них постоянно присутствуют в атмосфере частицы солей...но это почему то никаким образом не влияет на работу самих электрических сетей... Да потому,что там своевременно следят за работой своих сетей и оборудование и не допускают аварийных ситуаций....а нашим неучам как танцорам всегда яйца мешают, а что изношенность оборудования и сетей составляет порядком 80-90% они в упор не хотят видеть и замечать..такое пофигистическое отношения к своей работе ни одно оборудование не выдержит.....учитесь на примере Советского периода когда оборудование и сети работали как часы не смотря ни на какие то там соли....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 valesa (Посетители) Сегодня, 12:58
Pluto,
Да что вы? На море живете, разве никогда не чувствовали при сильном тумане соленый привкус на губах или химозный привкус? Про кислотные дожди тоже не слышали? Второе, то, что МАЭК действительно перестал следить за оборудованием, в частности, чистить изоляторы. Исхожу из того, что раньше, до 90 годов, периодически лазающие по столбам возле АТЗ работники МАЭКа, это было обычное дело и посадка напряжения-это было ЧП, а потом разруха в головах и делах довели до того, что даже в небольшой туман изоляторы искрили как хороший бенгальский огонь! Каждая смена в период дождя или тумана превращается в пороховую бочку-выдержит оборудование или нет, на амперметр компрессора смотреть страшно, одна мысль давай, миленький, ты сильный, ты выдержишь!Уф, пронесло...или не пронесло. А несведущим видно только КазАзотовский "лисий хвост".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mer (Посетители) Сегодня, 12:28
Может просто не вовремя обслуживаете своё оборудование, вот и вся причина. У нас за последнии десятилетия сложилась порочная практика, ремонтировать и обслуживать оборудование, когда оно уже выходит из строя,но все уже забыли, что есть ППР (прафилактические плановые ремонты), которые подразумевают предупреждение как раз таких вот аварий. Они проводятся строго через определённый промежуток времени, и никак по другому. Если в авиации не будет ТО, или ППР, тогда сами знаете куда мы прелетим... Делайте вовремя осмотр и регламентные работы, и аварий будет меньше.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 12:01
Цитата: Pluto
Наверное господин Константин Чернохаев школу прогуливал и уроки по природоведению, где учат что дождевая вода это дистилят, там о приоре не может быть соли.

Солёные дожди образуются, когда дождевое облако или сам дождь проходят через массы воздуха, засоренного пылью, в составе которой есть соли. Главным источником солёных дождей является, прежде всего, морская соль, а также пыль солончаков и промышленные примеси. Только за счёт штормовых ветров из морей и океанов в воздух попадает с брызгами около 25-30 миллиардов тонн солей в год. В полёте одна дождевая капля массой 50 мг. может впитать в себя соль почти из 16 литров воздуха, а один литр дождя растворяет в себе соль, содержащуюся в 300 кубометрах воздуха.

Еще может кто-то заметил, но последние два раза, от дождей оставались следы на одежде, белые. На куртке.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 11:54
Pluto: "Зачем врать то людям"?
Надо же как-то оправдываться.
Соль может быть в дождевой воде, но этот дождь не первый.
Это как говорил Черномырдин: "Никогда не было и вот опять". uhmylka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • valesa
  • almaty2018
 tom2005 (Посетители) Сегодня, 11:44
Pluto,
Цитата: Pluto
Как в облаке может оказаться соль?

Состав
Прослеживается прямая зависимость состава дождевой воды от уровня загрязненности территории, над которой были образованы облака, в том числе от атмосферных загрязнений тех мест, где выпадают осадки, а также от направления ветра и многих других факторов.

Прежде всего, загрязнение воздуха и дождевой воды происходит от отработанных автомобильным транспортом газов, содержащих серу, угарный газ и окислы азота. Соединениями ртути, свинца, мышьяка атмосферу наделяют различные промышленные предприятия. Загрязнение воздуха и природных осадков ядохимикатами, пестицидами, сероуглеродом, аммиаком происходит в районах сельскохозяйственных угодий. Стекшая по желобам с крыши, обычная с виду дождевая вода, может содержать цинк в огромном количестве.

Далеко не полное перечисление вредных примесей, попадающих на землю вместе с дождем:

соли тяжелых металлов;
соединения азота;
синтетические поверхностно-активные вещества;
нефтепродукты;
взвешенные мелкодисперсные вещества.
Соединения азота и серы составляют наибольший процент в промышленных выбросах. Эти вредные вещества являются базой для возникновения «кислотных» дождей, природа возникновения кислот кроется во взаимодействии примесей с воздухом.

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ingul
  • Сергей Владимиров
  • rastolkuy
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:23
вода в дождевой воде случайно не стала возможной причиной перебоев с электроэнергией в Атырауской и Мангистауской областях? lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Василий Кравчук
  • Юрий Спассков
  • Сергей Владимиров
  • rastolkuy
  • mer
  • PoZitron
 Pluto (Посетители) Сегодня, 11:15
Как в облаке может оказаться соль? Наверное господин Константин Чернохаев школу прогуливал и уроки по природоведению, где учат что дождевая вода это дистилят, там о приоре не может быть соли. Зачем врать то людям? Обслуживать энергосети надо вовремя и регулярно, изоляторы на опорах надо мыть своевременно проверять на трещины в изоляторах, а не нести ахинею.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика