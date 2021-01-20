Соль в дождевой воде назвали возможной причиной перебоев с электроэнергией в Атырауской и Мангистауской областях

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В АО «КЕGОС» назвали предварительную причину сбоев с электроэнергией в Атырауской и Мангистауской областях, сообщает МИА «Казинформ».
- При помощи противоаварийной автоматики мы смогли удержаться от очень большой аварии потери 1400 МВт в Атырау. Основной причиной отключения больших подстанций, предварительно, стал дождь, который принёс какое-то вещество, которое вызвало перекрытие изоляции в течение всего периода, когда он шёл, - сообщил директор филиала западных межсистемных электрических сетей АО «КЕGОС» Константин Чернохаев.
Константин Чернохаев предположил, что «в составе воды могла быть соль, занесённая с Аральского или Каспийского морей». По его словам, образцы земли, дождевой воды, смывов с изоляции электросетей отправлены в лаборатории на экспертизу. Комиссия по расследованию причины аварии на электросетях в Атырауской области уже приступила к работе.
Напомним, 10 января жители нижних микрорайонов Актау и некоторые объекты Тупкараганского района остались без электричества. Связано это было с аварией, которая произошла по линии KEGOC в Атырауской области.
- При помощи противоаварийной автоматики мы смогли удержаться от очень большой аварии потери 1400 МВт в Атырау. Основной причиной отключения больших подстанций, предварительно, стал дождь, который принёс какое-то вещество, которое вызвало перекрытие изоляции в течение всего периода, когда он шёл, - сообщил директор филиала западных межсистемных электрических сетей АО «КЕGОС» Константин Чернохаев.
Константин Чернохаев предположил, что «в составе воды могла быть соль, занесённая с Аральского или Каспийского морей». По его словам, образцы земли, дождевой воды, смывов с изоляции электросетей отправлены в лаборатории на экспертизу. Комиссия по расследованию причины аварии на электросетях в Атырауской области уже приступила к работе.
Напомним, 10 января жители нижних микрорайонов Актау и некоторые объекты Тупкараганского района остались без электричества. Связано это было с аварией, которая произошла по линии KEGOC в Атырауской области.