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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:10

Просмотров: 836

На переполненные автобусы во время пандемии пожаловались жители Актау

В Сеть попало видео, на котором люди полностью заполняют автобус, игнорируя требования карантина. Инцидент прокомментировали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Видео, на котором люди заходят в переполненный автобус, опубликовали в рубрике «Народные новости» 18 января. Пользователи Сети отметили, что в общественном транспорте на маршруте №105 «Актау-Баскудук-Мангистау» не соблюдаются карантинные ограничения.

На кадрах видно, как кондуктор помогает пассажирам удержаться в заполненном людьми салоне, пока закрываются двери.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области сообщили, что на маршруте №105 появится дополнительный автобус, чтобы избежать давки.

- Мы направили письмо в региональный департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг, чтобы они приняли соответствующие меры за несоблюдение санитарных требований. На данный момент еще не определился победитель в конкурсе на обслуживание этого маршрута. Услуги оказывает компания-перевозчик, которая курировала это направление ранее. Договор с ней истек в конце прошлого года, - добавили в управлении.




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Комментарии ( 3 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:20
Поражаюсь упорному молчанию местных властей, касательно пригородных маршрутов ...эти маршруты существуют не вчера и решения перегруженности транспорта не решаются годами если вспомнить сколько за всё это время была маршрутов пригородного сообщения-102,103,104,105, в итоге остался маршрут 105 , да ещё где-то мелькает 104 маршрут на Баянды и всё... соответственно из-за сложившегося дефицита транспорта.. возникают такие ситуации с переполненостью автобусов....если их ещё можно назвать автобусами эти пазики-тазики в которых кондуктора
умудряются запихать людей больше нормы...на них прям книги Рекордов Гиннесса не хватает....а Африка так вообще отдыхает... Испанский стыд и позор...
 
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mer (Посетители) Сегодня, 12:17
Да ладно вам, со своим грёбанным карантином, уже самим не надоело. Мозг, включите в конце концов, все кто мог, и не мог, уже все переболели. Прекратите Fигнёй заниматься, кто вам даст столько автобусов, чтобы ездить как в такси.
 
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  • makovka
  • Сергей Владимиров
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:46
А почему же вы не провели этот конкурс?
Вам, как плохому танцору, всегда что-то мешает.
 
 

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