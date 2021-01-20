На переполненные автобусы во время пандемии пожаловались жители Актау

Скриншот видеоматериала
Видео, на котором люди заходят в переполненный автобус, опубликовали в рубрике «Народные новости» 18 января. Пользователи Сети отметили, что в общественном транспорте на маршруте №105 «Актау-Баскудук-Мангистау» не соблюдаются карантинные ограничения.
На кадрах видно, как кондуктор помогает пассажирам удержаться в заполненном людьми салоне, пока закрываются двери.
В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области сообщили, что на маршруте №105 появится дополнительный автобус, чтобы избежать давки.
- Мы направили письмо в региональный департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг, чтобы они приняли соответствующие меры за несоблюдение санитарных требований. На данный момент еще не определился победитель в конкурсе на обслуживание этого маршрута. Услуги оказывает компания-перевозчик, которая курировала это направление ранее. Договор с ней истек в конце прошлого года, - добавили в управлении.
На кадрах видно, как кондуктор помогает пассажирам удержаться в заполненном людьми салоне, пока закрываются двери.
В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области сообщили, что на маршруте №105 появится дополнительный автобус, чтобы избежать давки.
- Мы направили письмо в региональный департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг, чтобы они приняли соответствующие меры за несоблюдение санитарных требований. На данный момент еще не определился победитель в конкурсе на обслуживание этого маршрута. Услуги оказывает компания-перевозчик, которая курировала это направление ранее. Договор с ней истек в конце прошлого года, - добавили в управлении.