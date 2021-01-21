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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:23

Просмотров: 575

Открыть Центр для содержания бродячих животных планируют в Актау

Для специализированного Центра содержания бродячих собак и кошек уже выделили земельный участок. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото с сайта wikipedia.org
Центр содержания бродячих собак и кошек планируют открыть в Актау.

Для него выделили земельный участок площадью 1,85 гектара в районе промзоны №7.

- Для открытия Центра будет проведен конкурс. Принять участие в нем предложили областным и городским ветеринарным отделам, неправительственной организации «Эко Мангистау», общественному фонду «Шанс» и другим организациям, которые занимаются охраной животного мира, а также различным предпринимателям, - сообщили в пресс-службе.

Для обсуждения будущего Центра провели совещание с Маликом Абдыкадыровым, заместителем акима Актау.

На нем присутствовали представители областного управления ветеринарии и территориальной инспекции, Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства, и представителей общественного фонда «Шанс».

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау намерены построить центр для диких и бездомных животных.



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Комментарии ( 3 )

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cnnc (Посетители) Сегодня, 17:22
а еще, бесконечные стаи собак обосновались на вечном огне! у них там "сбор" с 9 утра и до 11:00, потом "обход" территории и обратно на вечный. Чувтсвуют себя как дома, никого и ничего не боятся. и никаким из перечисленных "служб спасения" бездомных собак нет дела. Говорят у них своих некуда девать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • GuF
  • Сергей Владимиров
  • mer
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 15:44
....но самое смешное это то, что стая бродячих собак спокойно себе бегает по центру города и под окнами областного акимата в 14 микрорайоне и возле Дома Связи у них лежбище, а какие блин умные перебегают дорогу только на зеленый свет светофора... applause
 
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  • Сергей Владимиров
 мирабелла (Посетители) Сегодня, 15:32
Городской ветеринарный отдел к содержанию животных никакого отношения не имеет, они только ликвидировать и умеют, к сожалению
 
 

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