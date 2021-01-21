Открыть Центр для содержания бродячих животных планируют в Актау

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Центр содержания бродячих собак и кошек планируют открыть в Актау.
Для него выделили земельный участок площадью 1,85 гектара в районе промзоны №7.
- Для открытия Центра будет проведен конкурс. Принять участие в нем предложили областным и городским ветеринарным отделам, неправительственной организации «Эко Мангистау», общественному фонду «Шанс» и другим организациям, которые занимаются охраной животного мира, а также различным предпринимателям, - сообщили в пресс-службе.
Для обсуждения будущего Центра провели совещание с Маликом Абдыкадыровым, заместителем акима Актау.
На нем присутствовали представители областного управления ветеринарии и территориальной инспекции, Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства, и представителей общественного фонда «Шанс».
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау намерены построить центр для диких и бездомных животных.
Для него выделили земельный участок площадью 1,85 гектара в районе промзоны №7.
- Для открытия Центра будет проведен конкурс. Принять участие в нем предложили областным и городским ветеринарным отделам, неправительственной организации «Эко Мангистау», общественному фонду «Шанс» и другим организациям, которые занимаются охраной животного мира, а также различным предпринимателям, - сообщили в пресс-службе.
Для обсуждения будущего Центра провели совещание с Маликом Абдыкадыровым, заместителем акима Актау.
На нем присутствовали представители областного управления ветеринарии и территориальной инспекции, Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства, и представителей общественного фонда «Шанс».
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау намерены построить центр для диких и бездомных животных.