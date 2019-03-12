В Актау намерены построить центр для диких и бездомных животных

Иллюстративное фото с сайта forshmag.me
Инициаторами проекта выступили общественный фонд (ОФ) «Шанс», неправительственное учреждение (НПУ) «Эко Мангистау» и общественное объединение (ОО) «Ковчег».
В центре планируется создание зоны помощи и передержки бездомных собак с вольерами на 150-200 животных, местом свободного выгула и территорией общения с гостями центра. Акимат города уже предоставил два участка земли напротив ТОО «МАЭК-Казатомпром», в районе Промзоны №7.
- В планах также постройка загонов и сараев для диких животных и домашних, попавших в беду (кони, верблюды), а также птичий двор, территория «Детской фермы», где будут находиться кролики, ежи и т. д. Помимо этого будет создан «Кошкин дом» - вольеры для свободного выгула кошек, общения с этими животными, возможно, даже проведение конкурсов, - сообщил Кирилл Осин, руководитель НПУ «Эко Мангистау».
Кроме того, на базе центра будут проводиться образовательные программы для молодежи, развитие волонтерства, а также реализация социальных программ реабилитации для людей с ограниченными возможностями и психоневрологическими заболеваниями через канистерапию (разновидность энималтерапии, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Канистерапию используют в медицинской и социальной реабилитации).
Тимур Садвакасов рассказал, как обстоит ситуация с бездомными животными в городе. По его словам, в данное время уже проводится отлов бездомных зверей. За два месяца текущего года было поймано около 300 бездомных собак и 60 кошек. Из местного бюджета было выделено 5,6 миллиона тенге на эти цели.
- В дальнейшем мы планируем после отлова животных привозить их в этот центр для передержки. К тому же, рассматривается проект стерилизации животных, - пояснил заместитель акима.
Инициативной группой было предложено внести поправки в правила содержания животных на территории населенных пунктов. В частности — регистрация и чипирование домашних животных, помимо скота, внедрение системы штрафования за несоблюдение вышеуказанного акта, воспитание культуры ответственного владения животным, а также оказание финансовой и инфраструктурной поддержки центру ветеринарной помощи Актау.
Ознакомиться с проектом можно здесь.
В центре планируется создание зоны помощи и передержки бездомных собак с вольерами на 150-200 животных, местом свободного выгула и территорией общения с гостями центра. Акимат города уже предоставил два участка земли напротив ТОО «МАЭК-Казатомпром», в районе Промзоны №7.
- В планах также постройка загонов и сараев для диких животных и домашних, попавших в беду (кони, верблюды), а также птичий двор, территория «Детской фермы», где будут находиться кролики, ежи и т. д. Помимо этого будет создан «Кошкин дом» - вольеры для свободного выгула кошек, общения с этими животными, возможно, даже проведение конкурсов, - сообщил Кирилл Осин, руководитель НПУ «Эко Мангистау».
Кроме того, на базе центра будут проводиться образовательные программы для молодежи, развитие волонтерства, а также реализация социальных программ реабилитации для людей с ограниченными возможностями и психоневрологическими заболеваниями через канистерапию (разновидность энималтерапии, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Канистерапию используют в медицинской и социальной реабилитации).
Тимур Садвакасов рассказал, как обстоит ситуация с бездомными животными в городе. По его словам, в данное время уже проводится отлов бездомных зверей. За два месяца текущего года было поймано около 300 бездомных собак и 60 кошек. Из местного бюджета было выделено 5,6 миллиона тенге на эти цели.
- В дальнейшем мы планируем после отлова животных привозить их в этот центр для передержки. К тому же, рассматривается проект стерилизации животных, - пояснил заместитель акима.
Инициативной группой было предложено внести поправки в правила содержания животных на территории населенных пунктов. В частности — регистрация и чипирование домашних животных, помимо скота, внедрение системы штрафования за несоблюдение вышеуказанного акта, воспитание культуры ответственного владения животным, а также оказание финансовой и инфраструктурной поддержки центру ветеринарной помощи Актау.
Ознакомиться с проектом можно здесь.