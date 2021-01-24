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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:30

Просмотров: 671

За два дня автор вирусного ролика с фламинго собрал деньги на новый дрон

Азамат Сарсенбаев закрыл сбор средств на покупку нового дрона.

Фото из открытых источников
По словам Азамата Сарсенбаева, он сомневался, что соберёт достаточную сумму на покупку нового дрона весом 249 граммов.

- Спасибо всем, кто поддержал идею. Чувствую гордость и нереальную ответственность перед всеми. Обещаю, что не подведу, - поделился Азамат Сарсенбаев.


Как сказал автор вирусного ролика, в Актау не осталось в наличии дрона Mavic Mini 2 Combo Pack. Его придётся заказывать из Алматы.

Напомним, автор нашумевшего видео с фламинго ранее объявил сбор денег на приобретение нового дрона.



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Комментарии ( 3 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 22:08
вот новый комбо мини 2 за 300000

https://www.olx.kz/obyavlenie/dji-mavic-mini-2-fly-more-combo-IDjKQTL.html#5d682
39864
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 21:57
Я же говорил он Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей нашего времени lol
 
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  • Юрий Спассков
 Жанар (Посетители) Сегодня, 21:31

- Спасибо всем, кто поддержал идею.

Теперь мне нужен новый автомобиль LEХUS LХ 570...
My Webpage...Но!, он в Астане...
"Скинемся", что бы можно проехать по бездорожью для новых "съёмок птичек"...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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