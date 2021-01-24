За два дня автор вирусного ролика с фламинго собрал деньги на новый дрон

- Спасибо всем, кто поддержал идею. Чувствую гордость и нереальную ответственность перед всеми. Обещаю, что не подведу, - поделился Азамат Сарсенбаев.

По словам Азамата Сарсенбаева, он сомневался, что соберёт достаточную сумму на покупку нового дрона весом 249 граммов.Как сказал автор вирусного ролика, в Актау не осталось в наличии дрона Mavic Mini 2 Combo Pack. Его придётся заказывать из Алматы.Напомним, автор нашумевшего видео с фламинго ранее объявил сбор денег на приобретение нового дрона.