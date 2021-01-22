Автор нашумевшего видео с фламинго в Актау объявил сбор денег на приобретение нового дрона

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Местный житель Азамат Сарсенбаев в социальных сетях объявил сбор денег на приобретение нового дрона весом 249 граммов. По его словам, средств на приобретение нового аппарата у него нет, так как ему приходится выплачивать кредит за покупку первого дрона.
- К сожалению, в суде основная часть обвинения строилась именно на том, что своим дроном испугал краснокнижных птиц, я так понял, если бы они не испугались, то и предъявить было бы нечего. Так вот, если получится приобрести этого «малыша», то он, по крайней мере, в дальнейшем поможет снимать птиц и животных с максимально близкого расстояния, при этом за счёт своих габаритов и бесшумности оставаться достаточно незаметным, - сказал Азамат Сарсенбаев.
Пользователям социальных сетей он пообещал по мере поступлений денег на карту отчитываться.
Судя по отчетам, желающих помочь немало, жители Актау скидывают деньги на карту.
Напомним, что местный житель Азамат Сарсенбаев снял на видео стаю фламинго. Позже данным видео заинтересовались в инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Азамат Сарсенбаев обнаружил нарушения в вынесенном ему предупреждении. По данному делу началась судебная тяжба.
Суд отменил прежнее и вынес новое решение автору видео о фламинго в Актау.
- К сожалению, в суде основная часть обвинения строилась именно на том, что своим дроном испугал краснокнижных птиц, я так понял, если бы они не испугались, то и предъявить было бы нечего. Так вот, если получится приобрести этого «малыша», то он, по крайней мере, в дальнейшем поможет снимать птиц и животных с максимально близкого расстояния, при этом за счёт своих габаритов и бесшумности оставаться достаточно незаметным, - сказал Азамат Сарсенбаев.
Пользователям социальных сетей он пообещал по мере поступлений денег на карту отчитываться.
Судя по отчетам, желающих помочь немало, жители Актау скидывают деньги на карту.
Напомним, что местный житель Азамат Сарсенбаев снял на видео стаю фламинго. Позже данным видео заинтересовались в инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Азамат Сарсенбаев обнаружил нарушения в вынесенном ему предупреждении. По данному делу началась судебная тяжба.
Суд отменил прежнее и вынес новое решение автору видео о фламинго в Актау.