Антимонопольный орган: Права частных АГЗС нарушили в Мангистау

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Акт антимонопольного реагирования внесли в комиссию, формирующую сводные заявки на поставку сжиженного нефтяного газа в Мангистаускую область.
Основанием послужило то, что при рассмотрении заявок газосетевых организаций комиссия не учитывала объём газа, предназначенный для владельцев частных АГЗС.
- Игнорирование законных интересов ГСО и владельцев АГЗС недопустимо, поскольку в итоге это порождает социальное напряжение среди населения и недовольство граждан из-за дефицита газа в регионе. В случае неисполнения требований антимонопольного ведомства в кратчайшие сроки в отношении комиссии примут соответствующие меры, предусмотренные законодательством, - сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.
Напомним, в декабре прошлого года заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов высказался о ситуации с газом на заправках.
Основанием послужило то, что при рассмотрении заявок газосетевых организаций комиссия не учитывала объём газа, предназначенный для владельцев частных АГЗС.
- Игнорирование законных интересов ГСО и владельцев АГЗС недопустимо, поскольку в итоге это порождает социальное напряжение среди населения и недовольство граждан из-за дефицита газа в регионе. В случае неисполнения требований антимонопольного ведомства в кратчайшие сроки в отношении комиссии примут соответствующие меры, предусмотренные законодательством, - сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.
Напомним, в декабре прошлого года заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов высказался о ситуации с газом на заправках.