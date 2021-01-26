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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:04

Просмотров: 1010

Антимонопольный орган: Права частных АГЗС нарушили в Мангистау

При рассмотрении заявок газосетевых организаций комиссия не учитывала объём газа, предназначенный для владельцев частных АГЗС, тем самым нарушала их права. Об этом сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

Фото из архива
Акт антимонопольного реагирования внесли в комиссию, формирующую сводные заявки на поставку сжиженного нефтяного газа в Мангистаускую область.

Основанием послужило то, что при рассмотрении заявок газосетевых организаций комиссия не учитывала объём газа, предназначенный для владельцев частных АГЗС.

- Игнорирование законных интересов ГСО и владельцев АГЗС недопустимо, поскольку в итоге это порождает социальное напряжение среди населения и недовольство граждан из-за дефицита газа в регионе. В случае неисполнения требований антимонопольного ведомства в кратчайшие сроки в отношении комиссии примут соответствующие меры, предусмотренные законодательством, - сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

Напомним, в декабре прошлого года заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов высказался о ситуации с газом на заправках.



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Комментарии ( 1 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 14:26
И что? Это увеличит продажу газа, снизят на газ цену, станет меньше очередей? Думается что вряд ли, прохвосты найдут новые лазейки как обмануть население.
 
 

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