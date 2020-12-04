Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов о ситуации с газом на заправках

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Приводим текст поста без изменений.
Пост для вдумчивого чтения и осмысления!
Вопрос о наличии и доступности сжиженного нефтяного газа (сокр. - СНГ) в нашей области в последние несколько лет стал особо актуальным.
Чтобы дискутировать, предлагать дельные советы и предложения, важно иметь правильное представление об этой ситуации, а не фрагментарное мнение, основанное на слухах, домыслах и неполных отрывках репортажей СМИ.
Чтение этого поста займет максимум 10-15 минут времени.
Если вы еще и владелец автомашины с ГБО, то, как минимум, чтение для вас это будет еще и очень полезным.
Итак, для начала проанализируем несколько исходных данных, характеризующих сложившееся положение вещей.
Начнем по порядку.
ПЕРВОЕ.
В нашем регионе число автотранспорта составляет свыше 130 тысяч. Из них 93 тысячи машин заправляются автогазом. Это более 70 процентов от общего числа машин. «Транзитные» автомобили (из других регионов) во время нахождения у нас в гостях тоже заправляются нашим топливом на заправочных станциях. Особенно это ощущается во время туристического наплыва (в летнее время).
Кстати, число автомашин, переходящих на ГБО, неуклонно растет. Вот цифры за последние 3 года:
- 2017 год - 88104 ед.
- 2018 год - 90912 ед.
- 2019 год - 92557 ед.
На конец сентября 2020 года уже насчитывалось 93122 единицы.
Прогресс виден невооруженным взглядом.
Для сведения.
Всего по области 26 компаний оказывают услуги по переоборудованию авто на газ. Из которых 22 организации работают в пределах г. Актау, в г. Жанаозен - 2 организации, и по одной компании имеются в Бейнеуском и Мунайлинском районах.
Естественный рост населения, доступные автокредиты, экономичность газа в сравнении с бензином и другие факторы только будут подстегивать рост потребления СНГ для нашего региона.
Отсюда плавно вытекает и вторая вводная.
ВТОРОЕ.
Постоянный рост потребляемого объема газа в области.
Ежемесячная потребность в СНГ для нашего региона сейчас составляет порядка 19 тысяч тонн. Суммарно чуть более 228 тысяч тонн в год. А если в день, то чуть более 600 тонн.
Учитывая, что в одной тонне в среднем 1750 литров (в зависимости от плотности), то для области ежедневно нужно более 1 миллиона (!) литров, чтобы обеспечить суточную потребность!
В цифрах:
- в 2017-ом году - 171231,89 тонны было потреблено;
- в 2018-ом году - 189495,04 тонны поставлено, на 18 тысяч тонн больше, чем в предыдущем.
- в 2019-ом году - уже 203795,91 тонны пришлось на область. На 14 тысяч тонн больше в сравнении с предыдущим.
Естественно, в 2020 году топлива прогнозировалось еще больше. Но пандемия немного «скорректировала» цифру этого года. В итоге 182681,8 тонны понадобилось в этом году.
Справочная информация.
Газоперерабатывающий завод (г. Жанаозен) - ТОО «КазГПЗ»- поставляет 14,5 тысячи тонн топлива в месяц.
Внутренний дефицит составляет четыре- четыре с половиной тысяч тонн в месяц, который покрывается за счет поставки топлива из соседних регионов (Атырау и Актобе). В среднем на их долю приходится почти до 23-25% от общего объема потребления.
ТРЕТЬЯ составляющая.
Каким образом поставляется (и реализуется) СНГ в нашей области?
ТОО «КазГПЗ» получает газ-сырье от АО «Мангыстаумунайгаз», АО «Озенмунайгаз», ТОО «Тасболат Ойл Корпорэйшн», ТОО «Тенге Ойл энд газ».
Перечисленные компании поставляют на завод сырой газ (кстати, попутным газом снабжаются только две из них). Дополнительно завод получает от других двух ТОО - «Каракудукмунай» и «Кен-сары» - такой компонент, как широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), из которого тоже вырабатывается СНГ.
Вышеназванное сырье завод перерабатывает и поставляет уже в виде готового СНГ на рынок только через газосетевые организации (ГСО) в рамках плановых поставок 75 процентов общего ежемесячного производимого объема, а еще 25% поставляет через электронные торговые площадки по рыночной цене (об этом чуть ниже напишу подробнее, в четвертом пункте).
Вот на этот объем, равный 75 процентам, государством определяется предельная оптовая цена от завода-производителя. Сейчас она составляет чуть больше 43345 тг за тонну (кстати, производители считают эту цену не справедливой, не покрывающей даже их убытки).
В настоящее время в Мангистауском регионе действуют пять ГСО (всего же по стране их общая численность достигла 188 единиц):
- ТОО «SK LTD KZ»;
- ТОО «АДМ ГАЗ»;
- ТОО «TanaGasCom»;
- ТОО «ГазЦентр»;
- ТОО «Автогаз Трэйд».
Эти ГСО, в свою очередь, осуществляют розничную реализацию автогаза через собственные газозаправочные станции, а также вправе поставлять его и другим частным владельцам АГЗС (на основе договорных обязательств).
Автозаправочные станции могут быть как сетевыми, принадлежащими ГСО, так и частными. У нас в области более 260 частных предпринимателей, занимающихся этим видом бизнеса - розничной реализацией автогаза.
Число газозаправочных станций из года в год тоже растет.
Приведенные цифры показывают эту тенденцию:
Сейчас насчитывается 312 точек (в сравнении, 2 года назад было всего 216 станций).
А было:
- на начало 2018 года - 216 АГЗС по области (в городе Актау на тот момент насчитывалось всего лишь 47 станций). Число предпринимателей - 211.
- в январе 2019 года - уже 290 станций/ в г. Актау 64 станции. Число предпринимателей выросло до 237.
- 2020 год - 312 заправок по области, количество предпринимателей 244.
Срез по регионам области по числу АГЗС в настоящее время выглядит следующим образом:
в Актау - 70
в Жанаозене - 57.
в Бейнеуском районе - 12,
в Каракиянском районе - 17,
в Мангистауском районе - 39,
в Тупкараганском районе - 34 и
в Мунайлинском районе - 83 АГЗС.
Насколько мне известно, еще 40 новых АГЗС находятся в статусе ведения переговоров с ГСО и ожидании запуска.
Согласно предпринимательскому Кодексу, местные исполнительные органы не имеют права регулировать количество АГЗС, это рыночная сфера и конкурентная среда.
МИО (местные исполнительные органы), в частности, областные акиматы уполномочены в составлении сводных заявок, получаемых от ГСО на прогнозируемые периоды. Для этой цели есть специальная комиссия, сводные заявки акиматом направляются в Министерство энергетики РК. Министерство на основе заявок определяет общий потребляемый объем по всей стране, и на каждый месяц утверждает лимит на каждую область. А ГСО уже в рамках утвержденных объемов обеспечивает топливом действующие АГЗС.
Поэтому рост количества АГЗС (как и рост предпринимателей) в области приводит к уменьшению распределяемого количества топлива на каждую газозаправочную станцию. Ведь суммарно потребляемый объем для области остается неизменным, а с ростом числа заправок уменьшается доля для каждой.
Чтобы донести этот механизм распределения, приведу простой арифметический пример.
Допустим, 100 литров постоянно распределялись между 10 игроками, в среднем на каждого по 10 литров приходилось. Появляется еще 2 игрока, желающих тоже заниматься этим бизнесом, теперь цифра 100 делится на 12, на каждого по 8,5 л. Чуть позже еще 2 игрока добавляются, уже на 14 нужно делить и так далее.
То есть, происходит внутренний дисбаланс. На какой-то заправочной станции газ закончился, а в другом месте он все еще есть в наличии. Если АГЗС реализовала свой объем топлива раньше времени, то она будет «простаивать» и ждать отчетного периода для получения партии газа в рамках плановых поставок.
Теоретически могу допустить, что частное лицо, имея в своем распоряжении 3 точки АГЗС и получив суммарно лимит на все три точки, может намеренно большую часть топлива продавать через одну свою самую «проходящую» точку. А две остальные «непроходящие», так сказать, точки могут просто простаивать без топлива (это уже предпринимательские хитрости, но такие действия могут порождать дефицит СНГ в некоторых местах, а значит и очереди).
Ну и розничные цены тоже имеют значение.
Ценовые колебания плюс-минус 3-5 тенге за литр уже смогут перенаправить автомобильные потоки по другим адресам. Окончательную розничную стоимость владельцы заправок определяют самостоятельно. Главное, чтобы не превышали предельный порог розничных цен, установленных Правительством (50 тг за литр - для нашего региона).
ЧЕТВЕРТОЕ.
Так как продажа СНГ является самостоятельным звеном в экономике и на "отпускную" цену могут влиять разные факторы, с 2019 года государством началось поэтапное внедрение механизма торговли посредством ЭТП (электронные торговые площадки).
Давайте разберемся с этим подробнее.
Сейчас государство плавно осуществляет процесс дерегулирования оптовых цен на СНГ через ЭТП (аналоги сырьевых бирж).
Через ЭТП реализуется пока 25% от всего объема. Помните, выше писал, что 75% приходится на плановые поставки, а 25 на ЭТП?
На эти 25 процентов объема газа цена устанавливается на электронных биржах путем аукциона. Продавцами являются заводы-производители, а покупателями являются как ГСО, так и сами частные владельцы АЗГС.
Нормы торговли на ЭТП позволяют частным владельцам газозаправок напрямую участвовать в качестве покупателя. Понятное дело, что цена в результате спроса может подняться намного выше, к примеру до 65 тысяч тг и более. В других регионах в этом году торговая цена доходила до 90 тысяч за тонну. Для нашей области, учитывая важное значение газа, Правительством установлена предельная цена, формируемая на этих площадках - 69.000 тг за тонну.
Немного истории о том, как начиналось торговля на ЭТП в нашей области. В начале этого пути тоже много было страхов и опасений у игроков.
Старт начался с реализации всего лишь 5 процентов от общего объема - в феврале 2019 года заработали электронные площадки для СНГ.
Цифры:
- февраль 2019 года. Общий объем на область 18424 тонн, через ЭТП реализовано 769 тонн (менее 5 %);
- март 2019 года - 16607 тонн / 769 тонн;
- апрель 2019 года - 18228 тонн / 664 тонн;
- май 2019 года - 17138 тонн / 768 тонн;
- июль 2019 года - 17166 тонн / 1603 тонн. Уже на ЭТП пришлось около 10 %.
- октябрь 2019 года - 16599 тонн / 2414 тонн, это почти 15 процентов и так далее.
Всего в 2019 году было поставлено 203795 тонн, из которых 15102 тонны пришлись на ЭТП (7,4 %).
С марта 2020 года доля объема на ЭТП составляла 25 % .
За это время все игроки рынка на практике изучили механизм работы ЭТП и поняли, как формируются цены на торгах.
Согласно Закону «О газе и газоснабжении», с 2021 года весь объем СНГ должен проходить только через ЭТП. То есть, государство отпускало бы СНГ в так называемое «свободное плавание» в вопросе ценообразования. По этой логике довольны должны были быть и заводы-производители, и ГСО, и частные реализаторы (это в идеале).
Но объявленная мировая пандемия всё перевернула, нарушены были планы, прогнозы, вы это и так хорошо знаете. Сейчас аналитики не так спешат к чистой либеральной (свободной) экономике, как раньше. Потому как именно в постпандемический период наша экономика остро нуждается в государственном регулировании и поддержке.
Поэтому в настоящий момент в Министерстве энергетики РК идет изучение вопроса о внесении поправки в Закон «О газе и газоснабжении». Есть большая вероятность, что будет предложено «сдвинуть» дату полного перехода на ЭТП на определенный срок.
После ознакомления с основными 4 пунктами и дойдя до этого места, у читателя должна сформироваться более-менее понятная и адекватная картина с СНГ в нашей области, а в уме должна образоваться вот такая логическая схема. Ниже приведу.
В нашей области есть владельцы сырья, которые добывают газ-сырец и передают (продают) заводу-производителю. Он производит готовый продукт (СНГ). Отпускает газ на рынок (продает) двумя способами - 75 % в рамках плановых поставок через ГСО и 25 % через ЭТП.
ГСО далее этот объем распределяет по всем АГЗС внутри свой области.
Далее идет розничная продажа на заправочных станциях.
Цена на товар в рамках плановых поставок (сейчас это 75 %) устанавливает государство, цена на ЭТП устанавливается рынком самостоятельно.
Повторюсь, что целью этого поста было не выявление (и решение) проблемных вопросов, а описание главных факторов, характеризующих ситуацию в целом.
Я дважды встречался с представителями Ассоциации частных владельцев АГЗС, принимал участие в заседании круглого стола с участниками всех заинтересованных игроков этого рынка, вникал в предложения, провел анализ рынка.
Посетил с рабочим визитом АНПЗ (Атырауский нефтеперерабатывающий завод), который поставляет нам нехватающее для региона топливо.
В то же время встретился с руководителем ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа", имеющее статус атырауского ГСО. С руководством этих компаний обсудили вопросы взаимодействий с ГСО и частными владельцами АГЗС нашей области.
Кроме того, во время приема у вице-министра энергетики РК были рассмотрены наиболее острые вопросы этой сферы. На этой встрече были также и предприниматели - частные владельцы АГЗС Мангистауской области. Вице-министром были даны поручения рассмотреть и изучить все предложения, учитывающие интересы всех сторон.
В конце поста донесу самое главное МНЕНИЕ большинства частных владельцев АГЗС нашей области.
1) Полный переход на ЭТП нужен. И чем раньше, тем лучше. По их мнению, это позволит быстро перейти на открытую и прозрачную рыночную модель. Двухлетний период постепенного увеличения доли объема на ЭТП позволили им оценить преимущества этой системы и морально подготовиться к переходу.
Тут считаю долгом добавить, что в случае полного перехода на ЭТП, государство уже не сможет определять предельную розничную цену (как я выше говорил, пока для нашего региона это 50 тг за литр). При таком сценарии рынок сам определит оптовую цену СНГ, оптимальное число заправочных станций и конечную реализуемую цену.
2) Частные владельцы ратуют за то, чтобы государство отменило предельные розничные цены (50 тг за литр для нашей области) на автогаз, которые были установлены в апреле этого года. В тот момент это было обусловлено введением по стране ЧП. Сейчас же, по их мнению, такой необходимости нет. Предприниматели считают, что розничная цена должна быть в пределах 55-60 тг за литр. Такая цена позволит им покрыть свои расходы, связанные с деятельностью бизнеса (содержание объекта, логистика, ФОТ и др. административные расходы).
Так как косвенно к этому вопросу причастны почти 70 % всех автовладельцев области (авто на ГБО), хотелось бы узнать, как вы сами считаете, ГОТОВ ли наш рынок, сами участники рынка перейти на полный переход ценообразования на ЭТП?
Или все-таки, на ваш взгляд, нужно госрегулирование цены, чтобы избежать непредсказуемых последствий.
Считаю, что вопрос требует широкого обсуждения.
PS: ГОТОВ к конструктивному обсуждению всех предложений, комментарии к посту будут прочтены, при необходимости напишу следующий пост, который охватит ответы на волнующие вопросы.
Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов.
Со слов актауских водителей, цены на многих заправках города подскочили до 60 тенге за литр топлива. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
Владельцы АГЗС должны придерживаться цены, указанной в совместном приказе министра энергетики и министра национальной экономики об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Согласно этому приказу розничная цена топлива в Мангистау должна составлять не более 50 тенге.
Напомним, установлен факт незаконного сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 миллионов тенге, в объёме 3,5 тысячи тонны.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
В этом году продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.
Пост для вдумчивого чтения и осмысления!
Вопрос о наличии и доступности сжиженного нефтяного газа (сокр. - СНГ) в нашей области в последние несколько лет стал особо актуальным.
Чтобы дискутировать, предлагать дельные советы и предложения, важно иметь правильное представление об этой ситуации, а не фрагментарное мнение, основанное на слухах, домыслах и неполных отрывках репортажей СМИ.
Чтение этого поста займет максимум 10-15 минут времени.
Если вы еще и владелец автомашины с ГБО, то, как минимум, чтение для вас это будет еще и очень полезным.
Итак, для начала проанализируем несколько исходных данных, характеризующих сложившееся положение вещей.
Начнем по порядку.
ПЕРВОЕ.
В нашем регионе число автотранспорта составляет свыше 130 тысяч. Из них 93 тысячи машин заправляются автогазом. Это более 70 процентов от общего числа машин. «Транзитные» автомобили (из других регионов) во время нахождения у нас в гостях тоже заправляются нашим топливом на заправочных станциях. Особенно это ощущается во время туристического наплыва (в летнее время).
Кстати, число автомашин, переходящих на ГБО, неуклонно растет. Вот цифры за последние 3 года:
- 2017 год - 88104 ед.
- 2018 год - 90912 ед.
- 2019 год - 92557 ед.
На конец сентября 2020 года уже насчитывалось 93122 единицы.
Прогресс виден невооруженным взглядом.
Для сведения.
Всего по области 26 компаний оказывают услуги по переоборудованию авто на газ. Из которых 22 организации работают в пределах г. Актау, в г. Жанаозен - 2 организации, и по одной компании имеются в Бейнеуском и Мунайлинском районах.
Естественный рост населения, доступные автокредиты, экономичность газа в сравнении с бензином и другие факторы только будут подстегивать рост потребления СНГ для нашего региона.
Отсюда плавно вытекает и вторая вводная.
ВТОРОЕ.
Постоянный рост потребляемого объема газа в области.
Ежемесячная потребность в СНГ для нашего региона сейчас составляет порядка 19 тысяч тонн. Суммарно чуть более 228 тысяч тонн в год. А если в день, то чуть более 600 тонн.
Учитывая, что в одной тонне в среднем 1750 литров (в зависимости от плотности), то для области ежедневно нужно более 1 миллиона (!) литров, чтобы обеспечить суточную потребность!
В цифрах:
- в 2017-ом году - 171231,89 тонны было потреблено;
- в 2018-ом году - 189495,04 тонны поставлено, на 18 тысяч тонн больше, чем в предыдущем.
- в 2019-ом году - уже 203795,91 тонны пришлось на область. На 14 тысяч тонн больше в сравнении с предыдущим.
Естественно, в 2020 году топлива прогнозировалось еще больше. Но пандемия немного «скорректировала» цифру этого года. В итоге 182681,8 тонны понадобилось в этом году.
Справочная информация.
Газоперерабатывающий завод (г. Жанаозен) - ТОО «КазГПЗ»- поставляет 14,5 тысячи тонн топлива в месяц.
Внутренний дефицит составляет четыре- четыре с половиной тысяч тонн в месяц, который покрывается за счет поставки топлива из соседних регионов (Атырау и Актобе). В среднем на их долю приходится почти до 23-25% от общего объема потребления.
ТРЕТЬЯ составляющая.
Каким образом поставляется (и реализуется) СНГ в нашей области?
ТОО «КазГПЗ» получает газ-сырье от АО «Мангыстаумунайгаз», АО «Озенмунайгаз», ТОО «Тасболат Ойл Корпорэйшн», ТОО «Тенге Ойл энд газ».
Перечисленные компании поставляют на завод сырой газ (кстати, попутным газом снабжаются только две из них). Дополнительно завод получает от других двух ТОО - «Каракудукмунай» и «Кен-сары» - такой компонент, как широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), из которого тоже вырабатывается СНГ.
Вышеназванное сырье завод перерабатывает и поставляет уже в виде готового СНГ на рынок только через газосетевые организации (ГСО) в рамках плановых поставок 75 процентов общего ежемесячного производимого объема, а еще 25% поставляет через электронные торговые площадки по рыночной цене (об этом чуть ниже напишу подробнее, в четвертом пункте).
Вот на этот объем, равный 75 процентам, государством определяется предельная оптовая цена от завода-производителя. Сейчас она составляет чуть больше 43345 тг за тонну (кстати, производители считают эту цену не справедливой, не покрывающей даже их убытки).
В настоящее время в Мангистауском регионе действуют пять ГСО (всего же по стране их общая численность достигла 188 единиц):
- ТОО «SK LTD KZ»;
- ТОО «АДМ ГАЗ»;
- ТОО «TanaGasCom»;
- ТОО «ГазЦентр»;
- ТОО «Автогаз Трэйд».
Эти ГСО, в свою очередь, осуществляют розничную реализацию автогаза через собственные газозаправочные станции, а также вправе поставлять его и другим частным владельцам АГЗС (на основе договорных обязательств).
Автозаправочные станции могут быть как сетевыми, принадлежащими ГСО, так и частными. У нас в области более 260 частных предпринимателей, занимающихся этим видом бизнеса - розничной реализацией автогаза.
Число газозаправочных станций из года в год тоже растет.
Приведенные цифры показывают эту тенденцию:
Сейчас насчитывается 312 точек (в сравнении, 2 года назад было всего 216 станций).
А было:
- на начало 2018 года - 216 АГЗС по области (в городе Актау на тот момент насчитывалось всего лишь 47 станций). Число предпринимателей - 211.
- в январе 2019 года - уже 290 станций/ в г. Актау 64 станции. Число предпринимателей выросло до 237.
- 2020 год - 312 заправок по области, количество предпринимателей 244.
Срез по регионам области по числу АГЗС в настоящее время выглядит следующим образом:
в Актау - 70
в Жанаозене - 57.
в Бейнеуском районе - 12,
в Каракиянском районе - 17,
в Мангистауском районе - 39,
в Тупкараганском районе - 34 и
в Мунайлинском районе - 83 АГЗС.
Насколько мне известно, еще 40 новых АГЗС находятся в статусе ведения переговоров с ГСО и ожидании запуска.
Согласно предпринимательскому Кодексу, местные исполнительные органы не имеют права регулировать количество АГЗС, это рыночная сфера и конкурентная среда.
МИО (местные исполнительные органы), в частности, областные акиматы уполномочены в составлении сводных заявок, получаемых от ГСО на прогнозируемые периоды. Для этой цели есть специальная комиссия, сводные заявки акиматом направляются в Министерство энергетики РК. Министерство на основе заявок определяет общий потребляемый объем по всей стране, и на каждый месяц утверждает лимит на каждую область. А ГСО уже в рамках утвержденных объемов обеспечивает топливом действующие АГЗС.
Поэтому рост количества АГЗС (как и рост предпринимателей) в области приводит к уменьшению распределяемого количества топлива на каждую газозаправочную станцию. Ведь суммарно потребляемый объем для области остается неизменным, а с ростом числа заправок уменьшается доля для каждой.
Чтобы донести этот механизм распределения, приведу простой арифметический пример.
Допустим, 100 литров постоянно распределялись между 10 игроками, в среднем на каждого по 10 литров приходилось. Появляется еще 2 игрока, желающих тоже заниматься этим бизнесом, теперь цифра 100 делится на 12, на каждого по 8,5 л. Чуть позже еще 2 игрока добавляются, уже на 14 нужно делить и так далее.
То есть, происходит внутренний дисбаланс. На какой-то заправочной станции газ закончился, а в другом месте он все еще есть в наличии. Если АГЗС реализовала свой объем топлива раньше времени, то она будет «простаивать» и ждать отчетного периода для получения партии газа в рамках плановых поставок.
Теоретически могу допустить, что частное лицо, имея в своем распоряжении 3 точки АГЗС и получив суммарно лимит на все три точки, может намеренно большую часть топлива продавать через одну свою самую «проходящую» точку. А две остальные «непроходящие», так сказать, точки могут просто простаивать без топлива (это уже предпринимательские хитрости, но такие действия могут порождать дефицит СНГ в некоторых местах, а значит и очереди).
Ну и розничные цены тоже имеют значение.
Ценовые колебания плюс-минус 3-5 тенге за литр уже смогут перенаправить автомобильные потоки по другим адресам. Окончательную розничную стоимость владельцы заправок определяют самостоятельно. Главное, чтобы не превышали предельный порог розничных цен, установленных Правительством (50 тг за литр - для нашего региона).
ЧЕТВЕРТОЕ.
Так как продажа СНГ является самостоятельным звеном в экономике и на "отпускную" цену могут влиять разные факторы, с 2019 года государством началось поэтапное внедрение механизма торговли посредством ЭТП (электронные торговые площадки).
Давайте разберемся с этим подробнее.
Сейчас государство плавно осуществляет процесс дерегулирования оптовых цен на СНГ через ЭТП (аналоги сырьевых бирж).
Через ЭТП реализуется пока 25% от всего объема. Помните, выше писал, что 75% приходится на плановые поставки, а 25 на ЭТП?
На эти 25 процентов объема газа цена устанавливается на электронных биржах путем аукциона. Продавцами являются заводы-производители, а покупателями являются как ГСО, так и сами частные владельцы АЗГС.
Нормы торговли на ЭТП позволяют частным владельцам газозаправок напрямую участвовать в качестве покупателя. Понятное дело, что цена в результате спроса может подняться намного выше, к примеру до 65 тысяч тг и более. В других регионах в этом году торговая цена доходила до 90 тысяч за тонну. Для нашей области, учитывая важное значение газа, Правительством установлена предельная цена, формируемая на этих площадках - 69.000 тг за тонну.
Немного истории о том, как начиналось торговля на ЭТП в нашей области. В начале этого пути тоже много было страхов и опасений у игроков.
Старт начался с реализации всего лишь 5 процентов от общего объема - в феврале 2019 года заработали электронные площадки для СНГ.
Цифры:
- февраль 2019 года. Общий объем на область 18424 тонн, через ЭТП реализовано 769 тонн (менее 5 %);
- март 2019 года - 16607 тонн / 769 тонн;
- апрель 2019 года - 18228 тонн / 664 тонн;
- май 2019 года - 17138 тонн / 768 тонн;
- июль 2019 года - 17166 тонн / 1603 тонн. Уже на ЭТП пришлось около 10 %.
- октябрь 2019 года - 16599 тонн / 2414 тонн, это почти 15 процентов и так далее.
Всего в 2019 году было поставлено 203795 тонн, из которых 15102 тонны пришлись на ЭТП (7,4 %).
С марта 2020 года доля объема на ЭТП составляла 25 % .
За это время все игроки рынка на практике изучили механизм работы ЭТП и поняли, как формируются цены на торгах.
Согласно Закону «О газе и газоснабжении», с 2021 года весь объем СНГ должен проходить только через ЭТП. То есть, государство отпускало бы СНГ в так называемое «свободное плавание» в вопросе ценообразования. По этой логике довольны должны были быть и заводы-производители, и ГСО, и частные реализаторы (это в идеале).
Но объявленная мировая пандемия всё перевернула, нарушены были планы, прогнозы, вы это и так хорошо знаете. Сейчас аналитики не так спешат к чистой либеральной (свободной) экономике, как раньше. Потому как именно в постпандемический период наша экономика остро нуждается в государственном регулировании и поддержке.
Поэтому в настоящий момент в Министерстве энергетики РК идет изучение вопроса о внесении поправки в Закон «О газе и газоснабжении». Есть большая вероятность, что будет предложено «сдвинуть» дату полного перехода на ЭТП на определенный срок.
После ознакомления с основными 4 пунктами и дойдя до этого места, у читателя должна сформироваться более-менее понятная и адекватная картина с СНГ в нашей области, а в уме должна образоваться вот такая логическая схема. Ниже приведу.
В нашей области есть владельцы сырья, которые добывают газ-сырец и передают (продают) заводу-производителю. Он производит готовый продукт (СНГ). Отпускает газ на рынок (продает) двумя способами - 75 % в рамках плановых поставок через ГСО и 25 % через ЭТП.
ГСО далее этот объем распределяет по всем АГЗС внутри свой области.
Далее идет розничная продажа на заправочных станциях.
Цена на товар в рамках плановых поставок (сейчас это 75 %) устанавливает государство, цена на ЭТП устанавливается рынком самостоятельно.
Повторюсь, что целью этого поста было не выявление (и решение) проблемных вопросов, а описание главных факторов, характеризующих ситуацию в целом.
Я дважды встречался с представителями Ассоциации частных владельцев АГЗС, принимал участие в заседании круглого стола с участниками всех заинтересованных игроков этого рынка, вникал в предложения, провел анализ рынка.
Посетил с рабочим визитом АНПЗ (Атырауский нефтеперерабатывающий завод), который поставляет нам нехватающее для региона топливо.
В то же время встретился с руководителем ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа", имеющее статус атырауского ГСО. С руководством этих компаний обсудили вопросы взаимодействий с ГСО и частными владельцами АГЗС нашей области.
Кроме того, во время приема у вице-министра энергетики РК были рассмотрены наиболее острые вопросы этой сферы. На этой встрече были также и предприниматели - частные владельцы АГЗС Мангистауской области. Вице-министром были даны поручения рассмотреть и изучить все предложения, учитывающие интересы всех сторон.
В конце поста донесу самое главное МНЕНИЕ большинства частных владельцев АГЗС нашей области.
1) Полный переход на ЭТП нужен. И чем раньше, тем лучше. По их мнению, это позволит быстро перейти на открытую и прозрачную рыночную модель. Двухлетний период постепенного увеличения доли объема на ЭТП позволили им оценить преимущества этой системы и морально подготовиться к переходу.
Тут считаю долгом добавить, что в случае полного перехода на ЭТП, государство уже не сможет определять предельную розничную цену (как я выше говорил, пока для нашего региона это 50 тг за литр). При таком сценарии рынок сам определит оптовую цену СНГ, оптимальное число заправочных станций и конечную реализуемую цену.
2) Частные владельцы ратуют за то, чтобы государство отменило предельные розничные цены (50 тг за литр для нашей области) на автогаз, которые были установлены в апреле этого года. В тот момент это было обусловлено введением по стране ЧП. Сейчас же, по их мнению, такой необходимости нет. Предприниматели считают, что розничная цена должна быть в пределах 55-60 тг за литр. Такая цена позволит им покрыть свои расходы, связанные с деятельностью бизнеса (содержание объекта, логистика, ФОТ и др. административные расходы).
Так как косвенно к этому вопросу причастны почти 70 % всех автовладельцев области (авто на ГБО), хотелось бы узнать, как вы сами считаете, ГОТОВ ли наш рынок, сами участники рынка перейти на полный переход ценообразования на ЭТП?
Или все-таки, на ваш взгляд, нужно госрегулирование цены, чтобы избежать непредсказуемых последствий.
Считаю, что вопрос требует широкого обсуждения.
PS: ГОТОВ к конструктивному обсуждению всех предложений, комментарии к посту будут прочтены, при необходимости напишу следующий пост, который охватит ответы на волнующие вопросы.
Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов.
Со слов актауских водителей, цены на многих заправках города подскочили до 60 тенге за литр топлива. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
Владельцы АГЗС должны придерживаться цены, указанной в совместном приказе министра энергетики и министра национальной экономики об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Согласно этому приказу розничная цена топлива в Мангистау должна составлять не более 50 тенге.
Напомним, установлен факт незаконного сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 миллионов тенге, в объёме 3,5 тысячи тонны.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
В этом году продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.