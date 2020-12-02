Жители Актау пожаловались на повышение цены на сжиженный газ

Фото из архива Lada.kz
В редакцию Lada.kz поступают многочисленные звонки от автовладельцев Актау. Водители жалуются, что цены на сжиженный газ подскочили до 60 тенге.
- Есть совместный приказ министра энергетики и министра национальной экономики об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Согласно этому приказу розничная цена топлива в Мангистау должна составлять не более 50 тенге. Получается, нашим руководителям АГЗС закон не писан, они сами для себя решают, какую им цену выгодно выставлять. Почему власти не контролируют этот вопрос, ведь страдаем мы, обычные потребители, - пожаловался один из водителей.
В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона подтвердили, что данный приказ является действующим.
- Мы ведём разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако они не согласны с этим, ссылаясь на то, что сжиженный нефтяной газ через электронные торговые площадки дороже. Да, они должны придерживаться цены, указанной в совместном приказе. Департамент комитета по защите и развитию конкуренции штрафовали их неоднократно, но несмотря на это они продают дороже, - сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Совместный приказ министра энергетики Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года № 125 и министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года №22 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях».
Напомним, установлен факт незаконного сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 миллионов тенге, в объёме 3,5 тысячи тонны.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
- Есть совместный приказ министра энергетики и министра национальной экономики об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Согласно этому приказу розничная цена топлива в Мангистау должна составлять не более 50 тенге. Получается, нашим руководителям АГЗС закон не писан, они сами для себя решают, какую им цену выгодно выставлять. Почему власти не контролируют этот вопрос, ведь страдаем мы, обычные потребители, - пожаловался один из водителей.
В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона подтвердили, что данный приказ является действующим.
- Мы ведём разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако они не согласны с этим, ссылаясь на то, что сжиженный нефтяной газ через электронные торговые площадки дороже. Да, они должны придерживаться цены, указанной в совместном приказе. Департамент комитета по защите и развитию конкуренции штрафовали их неоднократно, но несмотря на это они продают дороже, - сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Совместный приказ министра энергетики Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года № 125 и министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года №22 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях».
Напомним, установлен факт незаконного сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 миллионов тенге, в объёме 3,5 тысячи тонны.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.