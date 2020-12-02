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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:03

Просмотров: 879

Жители Актау пожаловались на повышение цены на сжиженный газ

Со слов актауских водителей, цены на многих заправках города подскочили до 60 тенге за литр топлива. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.

Фото из архива Lada.kz
В редакцию Lada.kz поступают многочисленные звонки от автовладельцев Актау. Водители жалуются, что цены на сжиженный газ подскочили до 60 тенге.

- Есть совместный приказ министра энергетики и министра национальной экономики об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Согласно этому приказу розничная цена топлива в Мангистау должна составлять не более 50 тенге. Получается, нашим руководителям АГЗС закон не писан, они сами для себя решают, какую им цену выгодно выставлять. Почему власти не контролируют этот вопрос, ведь страдаем мы, обычные потребители, - пожаловался один из водителей.

Жители Актау пожаловались на повышение цены на сжиженный газ


В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона подтвердили, что данный приказ является действующим.

- Мы ведём разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако они не согласны с этим, ссылаясь на то, что сжиженный нефтяной газ через электронные торговые площадки дороже. Да, они должны придерживаться цены, указанной в совместном приказе. Департамент комитета по защите и развитию конкуренции штрафовали их неоднократно, но несмотря на это они продают дороже, - сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Жители Актау пожаловались на повышение цены на сжиженный газ


Совместный приказ министра энергетики Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года № 125 и министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года №22 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях».

Напомним, установлен факт незаконного сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 миллионов тенге, в объёме 3,5 тысячи тонны.

Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.



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Комментарии ( 7 )

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motor (Посетители) Сегодня, 14:39
У нас в Мангистау и по 38 можно продавать газ и при этом иметь прибыль.
 
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  • motor
  • tom2005
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 14:25
Во время карантина по 38 продавали а почему бы и сейчас так не продавать?
 
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  • Юрий Спассков
 ddd888 (Посетители) Сегодня, 13:55
Очередное бла бла бла...
 
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  • motor
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:52
Дело Тогжанова живет ))))))))))
 
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  • Сергей Владимиров
  • Юрий Спассков
  • almaty2018
  • motor
  • tom2005
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:35
Проклятые туристы в риксос понаехали! lol
И как не додумались до такого комментария!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • tom2005
 motor (Посетители) Сегодня, 13:35
Это чисто сговор, у заправщиков есть группа на ватсапп, так там и определяют на сколько поднять цены.
Антимонопольшики, зрите в корень!И не надо говорить, что в регионе туристов стало больше.
 
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  • motor
  • ddd888
  • Сергей Владимиров
  • non_alcoholic
  • tom2005
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 13:08
" Департамент комитета по защите и развитию конкуренции штрафовали их неоднократно, но несмотря на это они продают дороже, - сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона" - зачем штрафовать?
Отпускать с завода газ только тем кто будет продавать не дороже 50 тенге и вопрос решен! )
 
 

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