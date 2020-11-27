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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 16:36

Просмотров: 1828

Высший пилотаж коррупции! Предназначенный для Мангистау газ сбывали в Караганде втридорога

Установлен факт сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 миллионов тенге, в объёме 3,5 тысячи тонн. Стоимость газа от отпускной цены до конечного потребителя была завышена более чем в три раза. Об этом сообщает портал Informburo.kz со ссылкой на антикоррупционную службу.

Фото из архива Lada.kz
Газ, который был предназначен для Мангистауской области, незаконно сбывали в Карагандинской области, сообщает Informburo.kz .

- К примеру, установлен факт сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 млн тенге в объёме 3,5 тысячи тонн. Стоимость газа от отпускной цены до конечного потребителя была завышена более чем в три раза, – сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Нур-Султана Шынгыс Кабдула.

Также стало известно, что сотрудник канцелярии и еще двое подозреваемых получали взятки от предпринимателей Актау и Тараза.
Кроме того, их подозревают в том, что из-за них в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан недополучили газ на сумму 1,5 млрд тенге.

По данным следствия, подозреваемые в 2019-2020 годы при распределении объёмов нефтяного газа злоупотребляли должностными полномочиями, вносили ложные сведения в план поставок газа на внутренний рынок. В итоге это привело к тому, что в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан недополучили газ на сумму 1,5 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.



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Комментарии ( 10 )

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Purins (Посетители) Сегодня, 18:21
А все таки, почему сейчас газа то
нет на заправках????
 
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Сухов. (Посетители) Сегодня, 18:18
Цитата: Patriot_12

А ещё есть вещи, которые сначала притягивают неизвестностью

И, сочиняют "легенды" про летних туристов на авто с работающими кондиционерами на которых уходил газ с АЗГС.

Это точно.
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:39
чую на повышения пойдут, отсидят малеха и на повышение! ))))
 
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 Patriot_12 (Посетители) Сегодня, 17:25
Человек почти не может сопротивляться искушению. Мешает наличие возможности сделать свою жизнь лучше, за счёт других людей и за счёт поступков, даже противоречащих морали конкретного человека. Мешает наличие явной возможности, которую можно использовать для себя предполагает действия, направленные в эту сторону.

К примеру, искушение украсть деньги из бюджета. Вот лежит перед человеком несколько миллионов, которые можно потратить либо на себя любимого, либо на абстрактное общество. И скорее всего, он возьмет эти деньги. Ведь система человеческих ценностей устроена так, что на первом месте идут личные потребности, уже на втором — потребности близких ему людей. А потребности кого-то абстрактного и чужого учитываются крайне редко.

При возможности улучшить жизнь себе за счёт кого-то, начинается внутренняя борьба между совестью, если таковая имеется, страхом последствий и желанием быстро и легко удовлетворить свои потребности. Потребности могут быть вообще любыми: как финансовыми, так и сексуальными, гастрономическими, связанными с вредными привычками.

Процесс искушения начинается тогда, когда он знает, что так делать не надо, что это вредно для него самого. И всё это вступает в противостояние с чем-то желанным и притягивающим. В итоге, человек проявляет слабость. Он убеждает сам себя, что без объекта желаний он жить не может, что один раз можно поддаться, что так поступают все. Как результат, чаша весов склонится в пользу его желанию.

А ещё есть вещи, которые сначала притягивают неизвестностью, желанием испытать нечто новое, а потом уже желанием вызывать эффект повторно. Я об алкоголе, наркотических веществах, или получении предметов за счёт воровства, например. Если они сразу же не привели к негативным последствиям, то появляется почти непреодолимое желание повторять. С такими вещами в разы легче бороться, когда не знаешь, что это из себя представляет. Достаточно просто не впускать их в свою жизнь. Намного проще не пустить грабителя к себе домой, чем выталкивать его. С предметами, о которых мы заведомо знаем, что они делают своим рабом, лучше просто избегать столкновений.

Тут должен быть участок про то, как научиться сопротивляться тому, чему сопротивляться очень трудно. Но этого не будет, ведь всё зависит от каждого из вас. У кого-то процессы внутренней борьбы могут занять недели, у кого-то сутки, а бывает так, что люди привыкают удовлетворять свои потребности практически на месте и на принятие решения в угоду своим хотелкам уходит крайне мало времени. Кто-то может себя сдерживать.
 
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 GuF (Посетители) Сегодня, 17:15
«Никогда такого не было, и вот опять dance
 
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 vaterloo (Посетители) Сегодня, 17:12
Поступать с такими как в Китае! Но! У нас пальчиком погрозят и дадут условно
 
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 132131212 (Посетители) Сегодня, 16:59
По больше бы таких раскрытии, уверен у нас таких полным полноо
 
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 Дон (Посетители) Сегодня, 16:57
Расстрелять
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 16:56
Имярек,
Жаль конечно, но уже поздно - на след год 30летия, сами знаете чего, будет большая амнистия. У чинуш сейчас челендж начался, хапают совсем не прячясь, в открытую! Пока следствие, суд, а там и амнистия!
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:42
Ждем имена всех причастных прямо и косвенно! Всю цепочку раскройте и под суд...Пока не поздно

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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