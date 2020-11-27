Высший пилотаж коррупции! Предназначенный для Мангистау газ сбывали в Караганде втридорога

Фото из архива Lada.kz
Газ, который был предназначен для Мангистауской области, незаконно сбывали в Карагандинской области, сообщает Informburo.kz .
- К примеру, установлен факт сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 млн тенге в объёме 3,5 тысячи тонн. Стоимость газа от отпускной цены до конечного потребителя была завышена более чем в три раза, – сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Нур-Султана Шынгыс Кабдула.
Также стало известно, что сотрудник канцелярии и еще двое подозреваемых получали взятки от предпринимателей Актау и Тараза.
Кроме того, их подозревают в том, что из-за них в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан недополучили газ на сумму 1,5 млрд тенге.
По данным следствия, подозреваемые в 2019-2020 годы при распределении объёмов нефтяного газа злоупотребляли должностными полномочиями, вносили ложные сведения в план поставок газа на внутренний рынок. В итоге это привело к тому, что в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан недополучили газ на сумму 1,5 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
- К примеру, установлен факт сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 млн тенге в объёме 3,5 тысячи тонн. Стоимость газа от отпускной цены до конечного потребителя была завышена более чем в три раза, – сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Нур-Султана Шынгыс Кабдула.
Также стало известно, что сотрудник канцелярии и еще двое подозреваемых получали взятки от предпринимателей Актау и Тараза.
Кроме того, их подозревают в том, что из-за них в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан недополучили газ на сумму 1,5 млрд тенге.
По данным следствия, подозреваемые в 2019-2020 годы при распределении объёмов нефтяного газа злоупотребляли должностными полномочиями, вносили ложные сведения в план поставок газа на внутренний рынок. В итоге это привело к тому, что в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан недополучили газ на сумму 1,5 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.