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ЛАДА.kz » Власть

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 13:03

Просмотров: 2164

Что... опять? Первого замакима Мангистауской области Алихана Краубаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Антикоррупционная служба по городу Нур-Султан проводит досудебное расследование, зарегистрированное по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов социального сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщает портал zakon.kz со ссылкой на ответ госоргана.

Алихан Краубаев
Первого заместителя акима Мангистауской области Алихана Краубаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении сжиженного газа, передаёт zakon.kz.

Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование, зарегистрированное по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов социального сжиженного нефтяного газа, - говорится в ответе Антикоррупционной службы на запрос.

Остальную информацию о расследовании в агентстве не дали, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса. В этой статье говорится, что данные досудебного расследования могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора.

Ранее вопрос касательно того, работает ли Алихан Краубаев в областном акимате, задавали главе региона на брифинге в службе центральных коммуникаций.
Тогда, 23 ноября, Серикбай Трумов заявил, что в отношении его зама была проведена проверка объёма работ по распределению газа, у него изъяли документы.

Аким области подчеркнул, что Краубаев работает, исполняет свои обязанности.

Ранее газета «Время» писала, что антикоррупционная служба распутывает схему по снабжению регионов сжиженным газом. Выяснилось, что некоторые области получали больше газа, чем должны были, при этом сырьё перепродавали, а государство несло убытки. В средствах массовой информации предполагают, что первый замакима Мангистауской области Алихан Краубаев может быть причастен к манипуляциям с газом.

На должность первого заместителя акима Мангистауской области Алихан Краубаев был назначен в ноябре 2018 года. Кадровые перестановки в акимате произошли после того, как бывшего первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева задержали в аэропорту Актау и арестовали с санкции суда на два месяца. Чиновника обвинили в совершении особо тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления. У Амангалиева при себе были обнаружены и изъяты денежные средства в общей сумме 115 тысяч евро.

По приговору суда Серику Амангалиеву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, с лишением государственного ордена «Курмет».



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Комментарии ( 6 )

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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 15:00
Он чё то покурил. У него мешки над глазами

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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  • babe
 Purins (Посетители) Сегодня, 14:34
А газа как не было так и нет на заправках....
 
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касым (Посетители) Сегодня, 13:54
Ни за что не пойду работать первым зам акима мангтстауской обл роковая должность
 
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  • 618965450
  • касым
  • ЁмоЁ
 freizer (Посетители) Сегодня, 13:28
Серикбая Трумова проверьте тоже.
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 13:13
Да там ,наверняка , все нечисты на руку! Все из одного котла!
 
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  • non_alcoholic
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  • Neo_454
 Oлeг (Посетители) Сегодня, 13:04
Никогда такого не было и вот опять!
 
 

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