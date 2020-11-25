Что... опять? Первого замакима Мангистауской области Алихана Краубаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Алихан Краубаев
Первого заместителя акима Мангистауской области Алихана Краубаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении сжиженного газа, передаёт zakon.kz.
Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование, зарегистрированное по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов социального сжиженного нефтяного газа, - говорится в ответе Антикоррупционной службы на запрос.
Остальную информацию о расследовании в агентстве не дали, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса. В этой статье говорится, что данные досудебного расследования могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора.
Ранее вопрос касательно того, работает ли Алихан Краубаев в областном акимате, задавали главе региона на брифинге в службе центральных коммуникаций.
Тогда, 23 ноября, Серикбай Трумов заявил, что в отношении его зама была проведена проверка объёма работ по распределению газа, у него изъяли документы.
Аким области подчеркнул, что Краубаев работает, исполняет свои обязанности.
Ранее газета «Время» писала, что антикоррупционная служба распутывает схему по снабжению регионов сжиженным газом. Выяснилось, что некоторые области получали больше газа, чем должны были, при этом сырьё перепродавали, а государство несло убытки. В средствах массовой информации предполагают, что первый замакима Мангистауской области Алихан Краубаев может быть причастен к манипуляциям с газом.
На должность первого заместителя акима Мангистауской области Алихан Краубаев был назначен в ноябре 2018 года. Кадровые перестановки в акимате произошли после того, как бывшего первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева задержали в аэропорту Актау и арестовали с санкции суда на два месяца. Чиновника обвинили в совершении особо тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления. У Амангалиева при себе были обнаружены и изъяты денежные средства в общей сумме 115 тысяч евро.
По приговору суда Серику Амангалиеву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, с лишением государственного ордена «Курмет».
Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование, зарегистрированное по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов социального сжиженного нефтяного газа, - говорится в ответе Антикоррупционной службы на запрос.
Остальную информацию о расследовании в агентстве не дали, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса. В этой статье говорится, что данные досудебного расследования могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора.
Ранее вопрос касательно того, работает ли Алихан Краубаев в областном акимате, задавали главе региона на брифинге в службе центральных коммуникаций.
Тогда, 23 ноября, Серикбай Трумов заявил, что в отношении его зама была проведена проверка объёма работ по распределению газа, у него изъяли документы.
Аким области подчеркнул, что Краубаев работает, исполняет свои обязанности.
Ранее газета «Время» писала, что антикоррупционная служба распутывает схему по снабжению регионов сжиженным газом. Выяснилось, что некоторые области получали больше газа, чем должны были, при этом сырьё перепродавали, а государство несло убытки. В средствах массовой информации предполагают, что первый замакима Мангистауской области Алихан Краубаев может быть причастен к манипуляциям с газом.
На должность первого заместителя акима Мангистауской области Алихан Краубаев был назначен в ноябре 2018 года. Кадровые перестановки в акимате произошли после того, как бывшего первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева задержали в аэропорту Актау и арестовали с санкции суда на два месяца. Чиновника обвинили в совершении особо тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления. У Амангалиева при себе были обнаружены и изъяты денежные средства в общей сумме 115 тысяч евро.
По приговору суда Серику Амангалиеву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, с лишением государственного ордена «Курмет».