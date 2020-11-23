«Изъяли только документы»: Серикбай Трумов об обыске у своего заместителя

Алихан Краубаев.
Аким Мангистауской области Серикбай Трумов прокомментировал информацию о том, что у первого заместителя акима Мангистауской области Алихана Краубаева прошел обыск.
- Была проведена проверка объема работ по распределению газа. Алихан Краубаев возглавлял соответствующую комиссию. Я знаю, что по необходимости были изъяты документы. Эти проверки проходят в комитете министерства энергетики. Краубаев на сегодняшний день работает, исполняет свои обязанности, - сообщил Серикбай Трумов на брифинге в службе центральных коммуникаций.
18 ноября портал Zakon.kz со ссылкой на свои источники сообщил, что у первого заместителя акима Мангистауской области Алихана Краубаева прошел обыск.
Ранее газета «Время» писала, что антикоррупционная служба распутывает схему по снабжению регионов сжиженным газом. Выяснилось, что некоторые области получали больше газа, чем должны были, при этом сырье перепродавали, а государство несло убытки. В средствах массовой информации предполагают, что первый замакима Мангистауской области Алихан Краубаев может быть причастен к манипуляциям с газом.
На должность первого заместителя акима Мангистауской области Алихан Краубаев был назначен в ноябре 2018 года. Кадровые перестановки в акимате произошли после того, как бывшего первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева задержали в аэропорту Актау и арестовали с санкции суда на два месяца. Чиновника обвинили в совершении особо тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления. У Амангалиева при себе были обнаружены и изъяты денежные средства в общей сумме 115 тысяч евро.
- Была проведена проверка объема работ по распределению газа. Алихан Краубаев возглавлял соответствующую комиссию. Я знаю, что по необходимости были изъяты документы. Эти проверки проходят в комитете министерства энергетики. Краубаев на сегодняшний день работает, исполняет свои обязанности, - сообщил Серикбай Трумов на брифинге в службе центральных коммуникаций.
18 ноября портал Zakon.kz со ссылкой на свои источники сообщил, что у первого заместителя акима Мангистауской области Алихана Краубаева прошел обыск.
Ранее газета «Время» писала, что антикоррупционная служба распутывает схему по снабжению регионов сжиженным газом. Выяснилось, что некоторые области получали больше газа, чем должны были, при этом сырье перепродавали, а государство несло убытки. В средствах массовой информации предполагают, что первый замакима Мангистауской области Алихан Краубаев может быть причастен к манипуляциям с газом.
На должность первого заместителя акима Мангистауской области Алихан Краубаев был назначен в ноябре 2018 года. Кадровые перестановки в акимате произошли после того, как бывшего первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева задержали в аэропорту Актау и арестовали с санкции суда на два месяца. Чиновника обвинили в совершении особо тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления. У Амангалиева при себе были обнаружены и изъяты денежные средства в общей сумме 115 тысяч евро.