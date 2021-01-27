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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:51

Просмотров: 385

Спасатели Актау: Как предотвратить выпадение ребенка из окна?

Как предотвратить несчастный случай, рассказала Гульбаран Ордабаева, инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау.

Иллюстративное фото с сайта zik.ua
С начала 2021 года в Мангистауской области зарегистрирован один случай выпадения детей из окон.

Гульбаран Ордабаева отметила, что одна из основных причин таких происшествий - нахождение детей без присмотра перед открытым окном.

- Падение из окон многоэтажных домов чаще всего встречается у детей в возрасте от двух до семи лет. Падение из окна является одной из причин детского травматизма и смертности. Во время пандемии маленьким детям, находясь на карантине дома, необходимо уделять больше внимания для их безопасности, так как большинство случаев падения происходят тогда, когда родители оставляют детей без присмотра, - рассказала Гульбаран Ордабаева.

Дабы избежать подобных происшествий, спасатели призывают родителей соблюдать следующие рекомендации:
- не оставлять маленьких детей одних;
- рекомендуется держать всю мебель подальше от окон;
- при нахождении ребенка в помещении с открытым окном рекомендуется поставить раму в режим «фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно;
- следует оборудовать окна ручками с замками, блокирующими открывание;
- не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

- Большинство родителей считают москитную сетку надежным приспособлением для безопасности ребенка. Однако это не соответствует действительности. Москитная сетка конструктивно не предназначена для того, чтобы выдержать детский вес и смонтирована таким образом, что при существенном нажатии она выпадает. Рекомендуем родителям установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно. Тщательно подбирайте аксессуары для окон в детской комнате. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок может в них запутаться и спровоцировать удушье. Помните, только бдительное отношение к своим собственным детям со стороны родителей поможет избежать беды, - пояснила инженер управления по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что в Актау 12 января мальчик 2016 года рождения выпал из окна четвёртого этажа. Выпавшего из окна ребёнка спасли врачи областной больницы Мангистау.



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