Спасатели Актау: Как предотвратить выпадение ребенка из окна?

Иллюстративное фото с сайта zik.ua
С начала 2021 года в Мангистауской области зарегистрирован один случай выпадения детей из окон.
Гульбаран Ордабаева отметила, что одна из основных причин таких происшествий - нахождение детей без присмотра перед открытым окном.
- Падение из окон многоэтажных домов чаще всего встречается у детей в возрасте от двух до семи лет. Падение из окна является одной из причин детского травматизма и смертности. Во время пандемии маленьким детям, находясь на карантине дома, необходимо уделять больше внимания для их безопасности, так как большинство случаев падения происходят тогда, когда родители оставляют детей без присмотра, - рассказала Гульбаран Ордабаева.
Дабы избежать подобных происшествий, спасатели призывают родителей соблюдать следующие рекомендации:
- не оставлять маленьких детей одних;
- рекомендуется держать всю мебель подальше от окон;
- при нахождении ребенка в помещении с открытым окном рекомендуется поставить раму в режим «фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно;
- следует оборудовать окна ручками с замками, блокирующими открывание;
- не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.
- Большинство родителей считают москитную сетку надежным приспособлением для безопасности ребенка. Однако это не соответствует действительности. Москитная сетка конструктивно не предназначена для того, чтобы выдержать детский вес и смонтирована таким образом, что при существенном нажатии она выпадает. Рекомендуем родителям установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно. Тщательно подбирайте аксессуары для окон в детской комнате. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок может в них запутаться и спровоцировать удушье. Помните, только бдительное отношение к своим собственным детям со стороны родителей поможет избежать беды, - пояснила инженер управления по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, что в Актау 12 января мальчик 2016 года рождения выпал из окна четвёртого этажа. Выпавшего из окна ребёнка спасли врачи областной больницы Мангистау.
Гульбаран Ордабаева отметила, что одна из основных причин таких происшествий - нахождение детей без присмотра перед открытым окном.
- Падение из окон многоэтажных домов чаще всего встречается у детей в возрасте от двух до семи лет. Падение из окна является одной из причин детского травматизма и смертности. Во время пандемии маленьким детям, находясь на карантине дома, необходимо уделять больше внимания для их безопасности, так как большинство случаев падения происходят тогда, когда родители оставляют детей без присмотра, - рассказала Гульбаран Ордабаева.
Дабы избежать подобных происшествий, спасатели призывают родителей соблюдать следующие рекомендации:
- не оставлять маленьких детей одних;
- рекомендуется держать всю мебель подальше от окон;
- при нахождении ребенка в помещении с открытым окном рекомендуется поставить раму в режим «фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно;
- следует оборудовать окна ручками с замками, блокирующими открывание;
- не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.
- Большинство родителей считают москитную сетку надежным приспособлением для безопасности ребенка. Однако это не соответствует действительности. Москитная сетка конструктивно не предназначена для того, чтобы выдержать детский вес и смонтирована таким образом, что при существенном нажатии она выпадает. Рекомендуем родителям установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно. Тщательно подбирайте аксессуары для окон в детской комнате. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок может в них запутаться и спровоцировать удушье. Помните, только бдительное отношение к своим собственным детям со стороны родителей поможет избежать беды, - пояснила инженер управления по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, что в Актау 12 января мальчик 2016 года рождения выпал из окна четвёртого этажа. Выпавшего из окна ребёнка спасли врачи областной больницы Мангистау.
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