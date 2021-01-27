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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:02

Просмотров: 585

Жанарбек Бактыбаев: Преступность в Мангистау снизилась на 50 процентов

В прошлом году в Мангистауской области зарегистрировали в два раза меньше преступлений, чем в 2019 году. Об этом сообщил генерал-майор Жанарбек Бактыбаев, глава регионального департамента полиции.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
Органы внутренних дел Мангистау зарегистрировали более трех тысяч уголовных правонарушений за 2020 год. По словам генерал-майора Жанарбека Бактыбаева, в сравнении с прошлым годом показатель снизился вдвое.

- По итогам 2020 года видно, что снизилось количество преступлений небольшой и средней тяжести, стало меньше случаев причинения тяжкого вреда здоровью, краж, разбоев и грабежей, - сообщил Жанарбек Бактыбаев.

По его словам, благодаря мерам, которые принимает департамент полиции, стало меньше преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. Общий уровень преступности в регионе снизился на 21,1 процента, а уличной – на 48,2 процента.

Глава департамента напомнил жителям региона о соблюдении мер безопасности в квартирах и домах. По его словам, предотвращение и раскрытие хищений имущества граждан, сопряженных с проникновением в жилища, остается одной из важных задач органов внутренних дел.

- Примите меры предосторожности, установив надежные двери, замки и сигнализационные системы. Всегда, выходя из квартиры даже на короткое время, закрывайте двери на замок. Инструментов и способов защиты должно быть как можно больше, тогда они будут эффективными, - сказал Жанарбек Бактыбаев.

На расширенном заседании Коллегии Министерства внутренних дел Республики Казахстан деятельность нашего департамента полиции признали удовлетворительной. Этот год для системы органов внутренних дел объявили годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция шаговой доступности».

Напомним, бывший глава полиции Мангистау на отчетной встрече с сотрудниками в начале прошлого года заявил, что в регионе в 2019 году раскрыто более трёх тысяч преступлений.



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Комментарии ( 2 )

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  • Ирон
 G32 (Посетители) Сегодня, 16:49
Цитата: NeirosMD
Зато на дорогах возросло количество неадекватов, борзоты, хамов...


Согласен. Причём раньше, года три назад, сам ездил за рулём и Вами описанного было меньше. Теперь хоть и часто, но больше сижу на пассажирском и куча несоблюдения правил и хамства на дорогах вижу!

Только думаю я хамство и безответственность одним только наличием ГАИ на дороге, вряд ли удастся победить.

Растущий уровень жизни, уровень образования и равенство. Основа спокойной криминогенной обстановки.
 
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NeirosMD (Посетители) Сегодня, 16:25
Зато на дорогах возросло количество неадекватов, борзоты, хамов... как минимум на 50%. Где дорожная полиция?
 
 

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