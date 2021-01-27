Жанарбек Бактыбаев: Преступность в Мангистау снизилась на 50 процентов

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
Органы внутренних дел Мангистау зарегистрировали более трех тысяч уголовных правонарушений за 2020 год. По словам генерал-майора Жанарбека Бактыбаева, в сравнении с прошлым годом показатель снизился вдвое.
- По итогам 2020 года видно, что снизилось количество преступлений небольшой и средней тяжести, стало меньше случаев причинения тяжкого вреда здоровью, краж, разбоев и грабежей, - сообщил Жанарбек Бактыбаев.
По его словам, благодаря мерам, которые принимает департамент полиции, стало меньше преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. Общий уровень преступности в регионе снизился на 21,1 процента, а уличной – на 48,2 процента.
Глава департамента напомнил жителям региона о соблюдении мер безопасности в квартирах и домах. По его словам, предотвращение и раскрытие хищений имущества граждан, сопряженных с проникновением в жилища, остается одной из важных задач органов внутренних дел.
- Примите меры предосторожности, установив надежные двери, замки и сигнализационные системы. Всегда, выходя из квартиры даже на короткое время, закрывайте двери на замок. Инструментов и способов защиты должно быть как можно больше, тогда они будут эффективными, - сказал Жанарбек Бактыбаев.
На расширенном заседании Коллегии Министерства внутренних дел Республики Казахстан деятельность нашего департамента полиции признали удовлетворительной. Этот год для системы органов внутренних дел объявили годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция шаговой доступности».
Напомним, бывший глава полиции Мангистау на отчетной встрече с сотрудниками в начале прошлого года заявил, что в регионе в 2019 году раскрыто более трёх тысяч преступлений.
- По итогам 2020 года видно, что снизилось количество преступлений небольшой и средней тяжести, стало меньше случаев причинения тяжкого вреда здоровью, краж, разбоев и грабежей, - сообщил Жанарбек Бактыбаев.
По его словам, благодаря мерам, которые принимает департамент полиции, стало меньше преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. Общий уровень преступности в регионе снизился на 21,1 процента, а уличной – на 48,2 процента.
Глава департамента напомнил жителям региона о соблюдении мер безопасности в квартирах и домах. По его словам, предотвращение и раскрытие хищений имущества граждан, сопряженных с проникновением в жилища, остается одной из важных задач органов внутренних дел.
- Примите меры предосторожности, установив надежные двери, замки и сигнализационные системы. Всегда, выходя из квартиры даже на короткое время, закрывайте двери на замок. Инструментов и способов защиты должно быть как можно больше, тогда они будут эффективными, - сказал Жанарбек Бактыбаев.
На расширенном заседании Коллегии Министерства внутренних дел Республики Казахстан деятельность нашего департамента полиции признали удовлетворительной. Этот год для системы органов внутренних дел объявили годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция шаговой доступности».
Напомним, бывший глава полиции Мангистау на отчетной встрече с сотрудниками в начале прошлого года заявил, что в регионе в 2019 году раскрыто более трёх тысяч преступлений.