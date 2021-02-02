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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:56

Просмотров: 630

Выговор получил ответственный за утилизацию мёртвых животных сотрудник районного акимата в Мангистау

Сотрудник акимата Тупкараганского района получил выговор за то, что тела погибших животных не утилизировали с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе акима района.

Иллюстративное фото с сайта mustoi.ru
Работник акимата Тупкараганского района, ответственный за утилизацию трупов животных, получил выговор. Как сообщили в пресс-службе акима района, яму уже очистили от останков.

- Место, где были брошены трупы собак, уже обеззаразили. Трупы полностью уничтожены, - добавили в пресс-службе.

Напомним, о стихийном захоронении животных в Акшукуре стало известно 30 января.



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Комментарии ( 3 )

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  • 618965450
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 21:56
Его самого нужно утилизировать таким же способом, жёстко, но по справедливости.... А как по другому их в чувство привести можно? Антикор и прочая лабуда им как лёгкий насморк.....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • DAD
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 19:33
Выговор??? В своём доме надо было утилизировать
у сотрудника даже фамилии нет? А деньги на утилизацию присвоил? stena дача взятки самому себе... beer2
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • DAD
  • Сергей Владимиров
 мирабелла (Посетители) Сегодня, 19:07
А крематории как же? Безвозвратно утеряны? Выговор...
 
 

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