Выговор получил ответственный за утилизацию мёртвых животных сотрудник районного акимата в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта mustoi.ru
Работник акимата Тупкараганского района, ответственный за утилизацию трупов животных, получил выговор. Как сообщили в пресс-службе акима района, яму уже очистили от останков.
- Место, где были брошены трупы собак, уже обеззаразили. Трупы полностью уничтожены, - добавили в пресс-службе.
Напомним, о стихийном захоронении животных в Акшукуре стало известно 30 января.
- Место, где были брошены трупы собак, уже обеззаразили. Трупы полностью уничтожены, - добавили в пресс-службе.
Напомним, о стихийном захоронении животных в Акшукуре стало известно 30 января.