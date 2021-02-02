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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:22

Просмотров: 815

Съёмки «Орёл и Решка» в Мангистау оплатили в Kazakh Tourism - СМИ

В Сети распространяют информацию о том, что акционерное общество «Национальная компания Kazakh Tourism», являющаяся дочерней компанией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, проспонсировала съёмки двух выпусков телешоу «Орёл и Решка» в Мангистауской и Алматинской областях. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе компании.

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В социальных сетях появилась информация о том, что выпуски передачи «Орёл и Решка», посвящённые красотам Мангистауской и Алматинской областей, снимали за деньги АО «НК Kazakh Tourism».

- На сайте комитета туризма чёрным по белому написано: «Была организована съёмка двух выпусков телешоу «Орёл и Решка. Чудеса света» о Казахстане - в Алматинской и Мангистауской областях». Детального отчёта по расходам за 2020-ый год нет (впрочем, другого и не ждали), зато есть общая стоимость продвижения и цифровизации – это 893 миллиона тенге или более 2 миллионов долларов, - указано в распространяемом сообщении.

Представители АО «НК Kazakh Tourism» опровергли эту информацию.

В пресс-службе компании сообщили, что телепроекту оказывали только административную поддержку, а все выпуски организаторы снимали за счёт бюджета шоу.

Напомним, ранее сообщалось, что ведущие знаменитой передачи «Орёл и решка» Антон Зайцев и Василиса Хвостова посетили красоты Мангистауской области и её административного центра - Актау.

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Комментарии ( 3 )

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  • Краснов
  • non_alcoholic
 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:35


В социальных сетях появилась информация о том, что выпуски передачи «Орёл и Решка», посвящённые красотам Мангистауской и Алматинской областей, снимали за деньги АО «НК Kazakh Tourism».

У нас на Магышлаке есть "красоты"!, которые надо снимать?!... look
Веками эволюции выженная пустыня после ушедшего моря, круглые камни, сейчас муссируется "босжыра" с двумя пиками и ажиотаж что барыги строят притон там!...
Ну и пусть валят бабло... money ..Кроме них по пухлякам не кто не поедет.
Есть провальный объект "кендерли", с новым "камнем" открытия аула.
Магышлак - ЭТО!, ссылка на выживание, а мы все!, заложники этого ультрофиолета и потенциальной онкологии , какой тут может быть туризм?.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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 alixah (Посетители) Сегодня, 20:28
Ежу понятно откуда бабло.
 
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 Нурекен (Посетители) Сегодня, 18:38
Если наши заплатили, я не удивлюсь, у нас полно таких бездарных чинушек, пусть вернет народных денег.
 
 

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