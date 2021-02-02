Съёмки «Орёл и Решка» в Мангистау оплатили в Kazakh Tourism - СМИ

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В социальных сетях появилась информация о том, что выпуски передачи «Орёл и Решка», посвящённые красотам Мангистауской и Алматинской областей, снимали за деньги АО «НК Kazakh Tourism».
- На сайте комитета туризма чёрным по белому написано: «Была организована съёмка двух выпусков телешоу «Орёл и Решка. Чудеса света» о Казахстане - в Алматинской и Мангистауской областях». Детального отчёта по расходам за 2020-ый год нет (впрочем, другого и не ждали), зато есть общая стоимость продвижения и цифровизации – это 893 миллиона тенге или более 2 миллионов долларов, - указано в распространяемом сообщении.
Представители АО «НК Kazakh Tourism» опровергли эту информацию.
В пресс-службе компании сообщили, что телепроекту оказывали только административную поддержку, а все выпуски организаторы снимали за счёт бюджета шоу.
Напомним, ранее сообщалось, что ведущие знаменитой передачи «Орёл и решка» Антон Зайцев и Василиса Хвостова посетили красоты Мангистауской области и её административного центра - Актау.
Для справки:
- На сайте комитета туризма чёрным по белому написано: «Была организована съёмка двух выпусков телешоу «Орёл и Решка. Чудеса света» о Казахстане - в Алматинской и Мангистауской областях». Детального отчёта по расходам за 2020-ый год нет (впрочем, другого и не ждали), зато есть общая стоимость продвижения и цифровизации – это 893 миллиона тенге или более 2 миллионов долларов, - указано в распространяемом сообщении.
Представители АО «НК Kazakh Tourism» опровергли эту информацию.
В пресс-службе компании сообщили, что телепроекту оказывали только административную поддержку, а все выпуски организаторы снимали за счёт бюджета шоу.
Напомним, ранее сообщалось, что ведущие знаменитой передачи «Орёл и решка» Антон Зайцев и Василиса Хвостова посетили красоты Мангистауской области и её административного центра - Актау.
Для справки: