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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:36

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Запустить опреснительную установку в Мунайлинском районе планируют в феврале

Опреснительную установку в Мунайлинском районе планируют запустить в конце февраля. Об этом сообщил Нурлыбек Жолбаев, заместитель акима Мунайлинского района.

Иллюстративное фото с сайта depositphotos.com
По словам Нурлыбека Жолбаева, мощность опреснительной установки составит три тысячи кубических метров воды в сутки.

- Одна из актуальных проблем Мунайлинского района - дефицит питьевой воды. С опреснительного завода «Каспий» к нам поступает около 15 тысяч кубометров питьевой воды в сутки, и она поступает к потребителям по графику. Однако это не полностью компенсирует потребности жителей в летние месяцы. Для полного обеспечения населения района питьевой водой необходимо около 32 тысяч кубометров питьевой воды в сутки, - сообщил заместитель акима.

Он рассказал, что в текущем году планируется выделить 196 миллионов тенге на приобретение опреснительной установки для села Баянды. Помимо этого, акимат рассчитывает приобрести 20 водовозов за 320 миллионов тенге.

Напомним, ранее в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рассказали о проектах по ликвидации нехватки питьевой воды в Мангистау.



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