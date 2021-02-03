Запустить опреснительную установку в Мунайлинском районе планируют в феврале

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По словам Нурлыбека Жолбаева, мощность опреснительной установки составит три тысячи кубических метров воды в сутки.
- Одна из актуальных проблем Мунайлинского района - дефицит питьевой воды. С опреснительного завода «Каспий» к нам поступает около 15 тысяч кубометров питьевой воды в сутки, и она поступает к потребителям по графику. Однако это не полностью компенсирует потребности жителей в летние месяцы. Для полного обеспечения населения района питьевой водой необходимо около 32 тысяч кубометров питьевой воды в сутки, - сообщил заместитель акима.
Он рассказал, что в текущем году планируется выделить 196 миллионов тенге на приобретение опреснительной установки для села Баянды. Помимо этого, акимат рассчитывает приобрести 20 водовозов за 320 миллионов тенге.
Напомним, ранее в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рассказали о проектах по ликвидации нехватки питьевой воды в Мангистау.
- Одна из актуальных проблем Мунайлинского района - дефицит питьевой воды. С опреснительного завода «Каспий» к нам поступает около 15 тысяч кубометров питьевой воды в сутки, и она поступает к потребителям по графику. Однако это не полностью компенсирует потребности жителей в летние месяцы. Для полного обеспечения населения района питьевой водой необходимо около 32 тысяч кубометров питьевой воды в сутки, - сообщил заместитель акима.
Он рассказал, что в текущем году планируется выделить 196 миллионов тенге на приобретение опреснительной установки для села Баянды. Помимо этого, акимат рассчитывает приобрести 20 водовозов за 320 миллионов тенге.
Напомним, ранее в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рассказали о проектах по ликвидации нехватки питьевой воды в Мангистау.
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