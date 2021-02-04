Священный фаллос исчез из некрополя в Мангистау

- Этот священный культовый камень использовался нашими предками для обрядов и ритуалов. В каменное изваяние заливали бараний жир или растительное масло, а после «вымаливали» зачатие и рождение детей. Также в отверстие засыпали мелкие монетки, пшено, как ритуальное подношение, чтобы усилить мужскую потенцию, - рассказал Дауир Шакиржан.

- Вот так происходит подмена культуры исламистами, и наши культурные ценности уходят в прошлое, - возмутился таролог.

В конце мая 2019 года Дауир Шакиржан посещал некрополь. Тогда он снял видеоролик «Мужской орган в Шопан-Ата».В этом году Дауир Шакиржан снова побывал на этом месте, но священного культового камня не оказалось. Теперь же здесь установили железную емкость для сбора средств.