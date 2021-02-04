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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:13

Просмотров: 2951

Священный фаллос исчез из некрополя в Мангистау

Предмет поклонения предков - священный шуметек (мужской орган) в мечети Шопан-Ата - отсутствует на сегодняшний день на территории мечети, сообщил президент Казахстанской Федерации целителей и психокинетиков, таролог Дауир Шакиржан.

Кадр видео
В конце мая 2019 года Дауир Шакиржан посещал некрополь. Тогда он снял видеоролик «Мужской орган в Шопан-Ата».

- Этот священный культовый камень использовался нашими предками для обрядов и ритуалов. В каменное изваяние заливали бараний жир или растительное масло, а после «вымаливали» зачатие и рождение детей. Также в отверстие засыпали мелкие монетки, пшено, как ритуальное подношение, чтобы усилить мужскую потенцию, - рассказал Дауир Шакиржан.




В этом году Дауир Шакиржан снова побывал на этом месте, но священного культового камня не оказалось. Теперь же здесь установили железную емкость для сбора средств.

- Вот так происходит подмена культуры исламистами, и наши культурные ценности уходят в прошлое, - возмутился таролог.





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Комментарии ( 7 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 14:26
Если только вдуматься сей символ стоял веками и никого он не трогал ....а теперь в бешеный 21 век кто-то посягнул на священный символ предков у кого только рука поднялась, что обычными штучками не наигрались...потянуло на гигантское... Ужас эта планета Земля окончательно сошла с ума.... остановите Землю я здесь сойду....
 
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  • tolk
 G32 (Посетители) Сегодня, 14:25
сообщил президент Казахстанской Федерации целителей и психокинетиков, таролог


nini

Таких организаций в развивающемся обществе быть не может и не должно.
 
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  • leo529
  • Ирон
 Empro (Посетители) Сегодня, 14:17
Новый гей министр США под подозрением в списке. Кто их знает...
 
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  • Галина63
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:02
Кто-то, страдающий гигантоманией, взял попользоваться. uhmylka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Галина63
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 14:01
Разве эт святое место не под охраной? При чем тут исламисты? Вернуть на место
 
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  • Ну Ну
  • Галина63
  • Ирон
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:50
.... Верните ***** на место....извращенцы -ироды этакие... это культовый знак предков и пусть стоит там где стоял.
 
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  • Галина63
  • Empro
 Око (Посетители) Сегодня, 13:24
Интересно.. Да у нас практически все святые места имеют языческие корни.

всё вижу
 
 

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