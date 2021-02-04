«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Февраля
+7...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.99 KZT
  • €1 = 505.67 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 155

Ремонт дороги! Жители поселка Приморский в Актау остались без общественного транспорта

Жители поселка Приморский в Актау пожаловались на то, что из-за реконструкции дороги они потеряли свободный доступ к общественному транспорту.

Фото Рашида Исмагилова
Жительница поселка Приморский в Актау Жанна пожаловалась на проблемы с общественным транспортом. По ее словам, из-за перекрытой на реконструкцию дороги школьники и пожилые люди вынуждены подолгу идти пешком до ближайшей доступной остановки.

- Три маршрута у нас запустили – теперь никто не ездит. Чиновникам это, наверное, вообще не интересно. Это для нас проблема. Где видано, в феврале ходить пешком? Вечером тут пробки, по 45-50 минут стоят, - сообщила Жанна Велькова.

Она настаивает на том, что на период ремонта нужно организовать на данном участке движение общественного транспорта.

- У многих здесь нет машины. Пусть нам хотя бы какой-то транспорт организуют, чтобы пожилым людям попроще было. Такси отсюда на время ремонта стоит 500-600 тенге. Мы не против дороги, но надо придумать хоть какой-то дополнительный вариант, - добавила она.

Редакция перенаправила просьбу жителей в городской акимат. Ответа пока нет.

Напомним, 31 января дорогу в 1 микрорайоне Актау перекрыли на реконструкцию до марта.

Позже владельцы гостиниц и сервисных центров возле перекрытой дороги пожаловались, что посетители не могут до них добраться.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика