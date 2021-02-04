Ремонт дороги! Жители поселка Приморский в Актау остались без общественного транспорта

Фото Рашида Исмагилова
Жительница поселка Приморский в Актау Жанна пожаловалась на проблемы с общественным транспортом. По ее словам, из-за перекрытой на реконструкцию дороги школьники и пожилые люди вынуждены подолгу идти пешком до ближайшей доступной остановки.
- Три маршрута у нас запустили – теперь никто не ездит. Чиновникам это, наверное, вообще не интересно. Это для нас проблема. Где видано, в феврале ходить пешком? Вечером тут пробки, по 45-50 минут стоят, - сообщила Жанна Велькова.
Она настаивает на том, что на период ремонта нужно организовать на данном участке движение общественного транспорта.
- У многих здесь нет машины. Пусть нам хотя бы какой-то транспорт организуют, чтобы пожилым людям попроще было. Такси отсюда на время ремонта стоит 500-600 тенге. Мы не против дороги, но надо придумать хоть какой-то дополнительный вариант, - добавила она.
Редакция перенаправила просьбу жителей в городской акимат. Ответа пока нет.
Напомним, 31 января дорогу в 1 микрорайоне Актау перекрыли на реконструкцию до марта.
Позже владельцы гостиниц и сервисных центров возле перекрытой дороги пожаловались, что посетители не могут до них добраться.
- Три маршрута у нас запустили – теперь никто не ездит. Чиновникам это, наверное, вообще не интересно. Это для нас проблема. Где видано, в феврале ходить пешком? Вечером тут пробки, по 45-50 минут стоят, - сообщила Жанна Велькова.
Она настаивает на том, что на период ремонта нужно организовать на данном участке движение общественного транспорта.
- У многих здесь нет машины. Пусть нам хотя бы какой-то транспорт организуют, чтобы пожилым людям попроще было. Такси отсюда на время ремонта стоит 500-600 тенге. Мы не против дороги, но надо придумать хоть какой-то дополнительный вариант, - добавила она.
Редакция перенаправила просьбу жителей в городской акимат. Ответа пока нет.
Напомним, 31 января дорогу в 1 микрорайоне Актау перекрыли на реконструкцию до марта.
Позже владельцы гостиниц и сервисных центров возле перекрытой дороги пожаловались, что посетители не могут до них добраться.
Оставьте свой комментарий первым.