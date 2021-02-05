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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:38

Просмотров: 971

Феномен природы: В селе Уштаган проживают 30 пар близнецов

В селе Уштаган Мангистауского района проживают 30 пар близнецов. Старшим из них по 40 лет, младшим - по четыре месяца. В этом селе дети с одинаковой внешностью появляются на свет чаще, чем в остальных регионах. Об этом сообщает пресс-служба акимата Мангистауского района.

Иллюстративное фото с сайта russian.rt.com
В селе Уштаган с численностью населения около двух тысяч человек проживает 30 пар близнецов.

В селе есть улица «Жанаауыл», в простонародье ее называют «улицей близнецов», здесь проживают семь семей.

Феномен природы: В селе Уштаган проживают 30 пар близнецов


Семья Назаровых воспитывает двух сыновей и дочерей.

- Мы считаем это «даром Тенгри». Через четыре года после рождения наших дочерей-близнецов родились еще сыновья-близнецы. Мы счастливы, что природа подарила нам такую радость - иметь в семье близнецов, - сказал Айдос Назаров, житель села Уштаган.

Рождение большого количества близнецов в одном селе - явление редкое. Так, с 1981 года по настоящее время родилось несколько пар близнецов. Самым маленьким детям-близнецам сейчас четыре месяца. По воспоминаниям жительницы, родившей детей в 2017 году, в том же году в роддоме родилось еще несколько близнецов.

Светила науки пока еще ищут разгадку этому феномену.

- Хотя это явление еще не до конца изучено, могут быть затронуты несколько факторов. Их еще предстоит изучить, - отметили эксперты.



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