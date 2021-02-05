Феномен природы: В селе Уштаган проживают 30 пар близнецов

В селе Уштаган с численностью населения около двух тысяч человек проживает 30 пар близнецов.В селе есть улица «Жанаауыл», в простонародье ее называют «улицей близнецов», здесь проживают семь семей.Семья Назаровых воспитывает двух сыновей и дочерей.- Мы считаем это «даром Тенгри». Через четыре года после рождения наших дочерей-близнецов родились еще сыновья-близнецы. Мы счастливы, что природа подарила нам такую радость - иметь в семье близнецов, - сказал Айдос Назаров, житель села Уштаган.Рождение большого количества близнецов в одном селе - явление редкое. Так, с 1981 года по настоящее время родилось несколько пар близнецов. Самым маленьким детям-близнецам сейчас четыре месяца. По воспоминаниям жительницы, родившей детей в 2017 году, в том же году в роддоме родилось еще несколько близнецов.Светила науки пока еще ищут разгадку этому феномену.- Хотя это явление еще не до конца изучено, могут быть затронуты несколько факторов. Их еще предстоит изучить, - отметили эксперты.