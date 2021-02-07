Игровой терминал вскрыли в Актау

Фото из доступных источников

По материалам дела, молодые люди вскрыли игровой терминал «Lotomatic», который располагался в одном из магазинов в 31Б микрорайоне, и забрали его содержимое в размере 331 500 тенге. Общий нанесённый ущерб ТОО «Б», на балансе которого находился игровой аппарат, составил 580 тысяч тенге.



На главном судебном разбирательстве подсудимые и потерпевший пришли к примирению, так как ущерб был полностью возмещён.



Постановлением суда уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) прекращено на основании части 1 статьи 68 УК РК (Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением).



Для справки:



Статья 188 часть 2 пункт 2 УК РК - Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору.

Наказывается штрафом в размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.