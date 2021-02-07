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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:43

Просмотров: 1037

Игровой терминал вскрыли в Актау

Уголовное дело в отношении трёх местных жителей рассмотрено в Актауском городском суде.

Фото из доступных источников
По материалам дела, молодые люди вскрыли игровой терминал «Lotomatic», который располагался в одном из магазинов в 31Б микрорайоне, и забрали его содержимое в размере 331 500 тенге. Общий нанесённый ущерб ТОО «Б», на балансе которого находился игровой аппарат, составил 580 тысяч тенге.

На главном судебном разбирательстве подсудимые и потерпевший пришли к примирению, так как ущерб был полностью возмещён.

Постановлением суда уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) прекращено на основании части 1 статьи 68 УК РК (Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением).

Для справки:

Статья 188 часть 2 пункт 2 УК РК - Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору.
Наказывается штрафом в размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.



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Комментарии ( 2 )

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n92 (Посетители) Сегодня, 14:19
вор должен сидеть...а не примирятся, и дальше воровать!
Ну или хотя бы как вариант, - возместить ущерб и все равно назначить наказание в виде общественных работ, пусть хоть немного принесут пользу городу.
 
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  • tolk
  • n92
  • Сергей Владимиров
 elek (Посетители) Сегодня, 12:58
вскрыли игровой терминал «Lotomatic»

Эти терминалы вообще надо убрать и запретить.
 
 

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