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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:07

Просмотров: 1850

Это наш с тобой секрет! В акимате Актау не называют потраченную на новые громкоговорители сумму

В Актау установили 650 громкоговорителей. Заказчиком является отдел культуры Актау. Сколько бюджетных денег было потрачено на эти цели, в пресс-службе акима Актау не назвали.

фото из открытых источников
Громкоговорители установили вдоль центральных дорог и набережной города для оповещения населения при проведении широкомасштабных агитационных мероприятий, всего на восьми улицах Актау.

- На сегодняшний день работниками КДК им. Абая проведена работа по замене имеющихся 33 громкоговорителей, а также установлено новых 650, – сообщили в пресс-службе акима Актау.

Заказчиком масштабной установки громкоговорителей стал отдел культуры города, вот только сколько денег на эти цели было затрачено из бюджета, в пресс-службе сообщать отказались.

К сведению напоминаем, что отказать в предоставлении информации государственная организация может только в случаях, если запрашиваемая информация содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну (служебную тайну, тайну усыновления, врачебную тайну, персональные данные, тайну следствия, банковскую тайну).



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Комментарии ( 6 )

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  • Феникс
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:20
наверное по деньгам которые потратили вместо громкоговорителей должны висеть 650 штук 3D лед дисплеи lol
 
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mer (Посетители) Сегодня, 14:03
Кари,Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный Я, и песенка моя!!!
 
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  • bekenova
 Феникс (Посетители) Сегодня, 14:02
Да что уж там стесняться взяли бы и ответили по громкоговорителю, сколько потрачено на громкоговорители, за одно и проверили бы работает аль нет.
Только говорите громче.
 
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Purins (Посетители) Сегодня, 13:27
Весят уже пол года.....что нибудь по ним вещали уже или нет?
 
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  • Василий Кравчук
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:32
Ясен пень - тут тайна коммерческая! ))))))))
Страну давно превратили в ТООшку, кто ближе к кормушке, тот сытый. Смена персон у кормушки ничего не изменит, новые лица также будут "хавать", это мы наблюдаем в редких кадровых сводках, только назначили, год-полтора поймали ;)
 
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  • smotritel
 Кари (Посетители) Сегодня, 11:30
А что по ним будут говорить shock
 
 

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