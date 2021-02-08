Это наш с тобой секрет! В акимате Актау не называют потраченную на новые громкоговорители сумму

фото из открытых источников

Громкоговорители установили вдоль центральных дорог и набережной города для оповещения населения при проведении широкомасштабных агитационных мероприятий, всего на восьми улицах Актау.



- На сегодняшний день работниками КДК им. Абая проведена работа по замене имеющихся 33 громкоговорителей, а также установлено новых 650, – сообщили в пресс-службе акима Актау.



Заказчиком масштабной установки громкоговорителей стал отдел культуры города, вот только сколько денег на эти цели было затрачено из бюджета, в пресс-службе сообщать отказались.



К сведению напоминаем, что отказать в предоставлении информации государственная организация может только в случаях, если запрашиваемая информация содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну (служебную тайну, тайну усыновления, врачебную тайну, персональные данные, тайну следствия, банковскую тайну).