Санврачи Актау озвучили результаты ПЦР-тестов учителей и одноклассников заболевшего COVID-19 школьника

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В списке контактировавших 24 человека - 10 педагогов и 14 одноклассников.
- Списки контактировавших были отправлены в поликлиники по месту жительства. Тест сдавали на третий день. Результаты у всех отрицательные. Ученики вернулась к прежнему режиму обучения, - сообщили в управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг города Актау.
Напомним, ученик одной из школ заболел коронавирусной инфекцией. Всех контактировавших отправили на домашний карантин с дистанционным обучением. Чуть позже родители учеников возмутились тем, что учебное заведение полностью не закрыли на карантин.
- Списки контактировавших были отправлены в поликлиники по месту жительства. Тест сдавали на третий день. Результаты у всех отрицательные. Ученики вернулась к прежнему режиму обучения, - сообщили в управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг города Актау.
Напомним, ученик одной из школ заболел коронавирусной инфекцией. Всех контактировавших отправили на домашний карантин с дистанционным обучением. Чуть позже родители учеников возмутились тем, что учебное заведение полностью не закрыли на карантин.