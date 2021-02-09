Ержан Кумискалиев покинул пост руководителя управления внутренней политики акимата Мангистауской области

Фото из доступных источников
Ержан Кумискалиев проработал начальником Мангистауского областного управления внутренней политики более двух лет.
В пресс-службе акимата области отметили, что Ержан Кумискалиев написал заявление на увольнение по собственному желанию и приступил к работе в акимате Мунайлинского района.
Ранее сообщалось об увольнении руководителя управления образования и заместителя акима Мангистауской области.
В пресс-службе акимата области отметили, что Ержан Кумискалиев написал заявление на увольнение по собственному желанию и приступил к работе в акимате Мунайлинского района.
Ранее сообщалось об увольнении руководителя управления образования и заместителя акима Мангистауской области.