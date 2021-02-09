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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:57

Просмотров: 1968

Ержан Кумискалиев покинул пост руководителя управления внутренней политики акимата Мангистауской области

Сегодня стало известно, что еще один чиновник уволился с поста руководителя управления внутренней политики акимата Мангистауской области по собственному желанию. Об этом сообщили в акимате Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Ержан Кумискалиев проработал начальником Мангистауского областного управления внутренней политики более двух лет.

В пресс-службе акимата области отметили, что Ержан Кумискалиев написал заявление на увольнение по собственному желанию и приступил к работе в акимате Мунайлинского района.

Ранее сообщалось об увольнении руководителя управления образования и заместителя акима Мангистауской области.



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Комментарии ( 7 )

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  • Феникс
  • alixah
 Куато (Посетители) Сегодня, 17:44
Всё просто.
Сворачивается космическая программа по улучшению жизни населения региона.
Астронавты покидают корабль и уходят в заслуженный отпуск.
 
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  • alixah
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:33
... что то подозрительные и сомнительные движения начались в облакимате...это случайно не связано с недавним арестом руководителя управления здравоохранения Жаманбаевой??? А то от наших властей имущих...чего угодно можно ожидать....видать гиблое это дело раз уж побежали крупные чиновники...Ау, прокуратура не спите, а работайте ваш выход на охоту за антикором и за убегающими чиновниками....что то не ладно в этом тёмном царстве...
 
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  • Сергей Владимиров
  • Ermyndo
  • elek
  • мунайши73
  • alixah
 Businessman (Посетители) Сегодня, 16:56
Работа акимата полностью провалена, нужна новая команда, состоящая из профессионалов, а не болашаковцев-карьеристов.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Сергей Владимиров
  • Ermyndo
  • elek
  • мунайши73
  • alixah
 касым (Посетители) Сегодня, 16:52
Кажись корабль начал тонуть и бегут крысы с корабля
 
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  • Сергей Владимиров
  • bekenova
  • alixah
 elek (Посетители) Сегодня, 16:15
Цитата из к/ф "Свадьба в Малиновке".Попандопуло: "Слушай, шо-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера".
 
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Expert (Посетители) Сегодня, 16:14
все бегут... а кто же работать будет?）
 
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  • Ermyndo
  • non_alcoholic
  • alixah
 Adai79 (Посетители) Сегодня, 15:13
Саботаж в Акимате, может скоро забастовка будет из за зп у них, как недавно у нефтяников. angry
Или их крыша протекла что ли???? blind
Короче сдеся че то не то, у нас в обл Акимате, и рейтинг на первом месте считая с конца bravo
 
 

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