Акимат Мангистау: Отели и гольф-клуб появятся на побережье Актау

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На развитие инженерно-транспортной инфраструктуры на 2 этапе развития курортной зоны на сумму более 400 миллиардов тенге в течение двух лет предусматривается реализация трех крупных проектов.



- Компания «Tethys International HUB LTD» запланировала строительство тематического и гольф-парка, торгового центра, отелей. Компания «BI Group» будет возводить комплекс вил и апартаментов, ну и третья компания, которая займется развитием туристической зоны, - ТОО «Bazis-A». Они построят курортно-гостиничный комплекс. Кроме того, в регионе в ближайшие годы на территории «Теплого пляжа» (за гостиницей Риксос) также планируется реализация новых туристских проектов с участием местных компаний. Земельные участки инвесторам будут предоставлены в аренду, – сообщили в акимате Мангистауской области.