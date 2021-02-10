ТОО «МАЭК-Казатомпром» проверят на обоснованность высоких цен на тепло

Фото из архива Lada.kz
Поводом для проверки послужили жалобы от жителей Акта на завышенные счета за тепло.
Департамент намерен проверить обоснованность выставленных цен на тепло ТОО «МАЭК-Казатомпром».
- В рамках данной проверки будет проведён тщательный анализ обоснованности выставления «высоких» платежей за тепло, соблюдения качества предоставляемых услуг, в том числе температурного режима. В случае выявления каких-либо нарушений со стороны поставщиков тепла будет принято соответствующее решение, а также сделан перерасчёт за тепло, - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее ТОО «МАЭК-Казатомпром» ответил на жалобы жителей о тарифах, теплосчётчиках и качестве оказываемых услуг.
Департамент намерен проверить обоснованность выставленных цен на тепло ТОО «МАЭК-Казатомпром».
- В рамках данной проверки будет проведён тщательный анализ обоснованности выставления «высоких» платежей за тепло, соблюдения качества предоставляемых услуг, в том числе температурного режима. В случае выявления каких-либо нарушений со стороны поставщиков тепла будет принято соответствующее решение, а также сделан перерасчёт за тепло, - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее ТОО «МАЭК-Казатомпром» ответил на жалобы жителей о тарифах, теплосчётчиках и качестве оказываемых услуг.
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