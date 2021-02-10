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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:46

Просмотров: 2

ТОО «МАЭК-Казатомпром» проверят на обоснованность высоких цен на тепло

Департамент комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области на основании обращений жителей Мангистау относительно необоснованно выставленных счетов за тепло в декабре прошлого года открыл проверку в отношении ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Фото из архива Lada.kz
Поводом для проверки послужили жалобы от жителей Акта на завышенные счета за тепло.

Департамент намерен проверить обоснованность выставленных цен на тепло ТОО «МАЭК-Казатомпром».

- В рамках данной проверки будет проведён тщательный анализ обоснованности выставления «высоких» платежей за тепло, соблюдения качества предоставляемых услуг, в том числе температурного режима. В случае выявления каких-либо нарушений со стороны поставщиков тепла будет принято соответствующее решение, а также сделан перерасчёт за тепло, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее ТОО «МАЭК-Казатомпром» ответил на жалобы жителей о тарифах, теплосчётчиках и качестве оказываемых услуг.



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