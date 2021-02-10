Выросшая в Актау актриса Наталья Рудова рассказала о бедности в детстве

Фото из архива Lada.kz
Актриса Наталья Рудова рассказала, что после переезда из Актау у них с матерью и сестрой были финансовые сложности. Она поделилась подробностями о своём детстве после того, как один из подписчиков обратился к ней с просьбой купить для их семьи дом, как сообщает сайт radiokp.ru.
- Мы с мамой и сестрой мыкались по съёмным хатам с 12 моих лет. И ни у меня, ни у мамы, ни у моей сестры не возникало желания попросить кого-то купить нам домик за миллиончик. Реально бесят такие люди, — написала Наталья Рудова в своих социальных сетях.
По её словам, к ней часто обращаются с просьбами о серьёзной материальной помощи.
Напомним, ранее актриса стала самой сексуальной женщиной России по версии журнала Maxim.
В интервью она рассказывала о тёплых чувствах, которые остались у неё к Актау.
- Мы с мамой и сестрой мыкались по съёмным хатам с 12 моих лет. И ни у меня, ни у мамы, ни у моей сестры не возникало желания попросить кого-то купить нам домик за миллиончик. Реально бесят такие люди, — написала Наталья Рудова в своих социальных сетях.
По её словам, к ней часто обращаются с просьбами о серьёзной материальной помощи.
Напомним, ранее актриса стала самой сексуальной женщиной России по версии журнала Maxim.
В интервью она рассказывала о тёплых чувствах, которые остались у неё к Актау.