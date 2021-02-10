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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:29

Просмотров: 5712

Выросшая в Актау актриса Наталья Рудова рассказала о бедности в детстве

Актриса Наталья Рудова, которая провела детские годы в Актау, рассказала о жизни до известности. Об этом сообщает сайт radiokp.ru.

Фото из архива Lada.kz
Актриса Наталья Рудова рассказала, что после переезда из Актау у них с матерью и сестрой были финансовые сложности. Она поделилась подробностями о своём детстве после того, как один из подписчиков обратился к ней с просьбой купить для их семьи дом, как сообщает сайт radiokp.ru.

- Мы с мамой и сестрой мыкались по съёмным хатам с 12 моих лет. И ни у меня, ни у мамы, ни у моей сестры не возникало желания попросить кого-то купить нам домик за миллиончик. Реально бесят такие люди, — написала Наталья Рудова в своих социальных сетях.

По её словам, к ней часто обращаются с просьбами о серьёзной материальной помощи.

Напомним, ранее актриса стала самой сексуальной женщиной России по версии журнала Maxim.

В интервью она рассказывала о тёплых чувствах, которые остались у неё к Актау.



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Комментарии ( 3 )

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Галина63 (Посетители) Сегодня, 16:55
Зазвездилась походу девушка.
 
-2
  • FL
  • Freeman81
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  • babe
  • Сергей Владимиров
  • nazarbayevskii
 G32 (Посетители) Сегодня, 14:36
Не знаю кто это, но судя по тексту - девушка не сильно образована.

Ну попросили тебя о чём то там, скажи "нет" и всё. Люди сейчас так живут, что просить многим только и остаётся. А сисями не все могут зарабатывать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Сергей Владимиров
  • Aktauskii
  • Око
  • Галина63
 FL (Посетители) Сегодня, 14:19
Это раньше был Актау, а сейчас кактау какой то uhmylka
 
 

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