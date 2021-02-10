Общественные слушания сразу по трём проектам в Актау пройдут в один день

Фото из архива Lada.kz

Общественные слушания по разделу ОВОС для трёх рабочих проектов на «Тёплом пляже» пройдут в один день, 26 февраля. Слушания пройдут в онлайн-режиме, через платформу ZOOM.



Подключиться ко всем слушаниям можно по идентификатору конференции 952 5003 9625. Код доступа: 200809.



В случае отмены карантина слушания пройдут по адресу: Актау, микрорайон 14, здание 61, бизнес-центр «Звезда Актау», 3 этаж, конференц-зал.



Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «TETHYS AKTAU I» проведёт слушания по рабочему проекту «II очередь строительства Многофункционального гостинично-туристского комплекса, расположенного в районе «Тёплый пляж» Актау, Мангистауской области. Гольф-клуб. Гольф-отель c виллами». Начало слушаний – 15:00.



ТОО «TETHYS AKTAU II» проведёт общественные слушания к рабочему проекту «II очередь строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса, расположенного в районе «Тёплый пляж» Актау, Мангистауской области. Тематический парк развлечений». Начало – 16:00.



ТОО «TETHYS AKTAU III» проведёт общественные слушания по рабочему проекту «II очередь строительства Многофункционального гостинично-туристского комплекса, расположенного в районе «Тёплый пляж» Актау, Мангистауской области. Торговые ряды «Town Center». Слушания начнутся в 17:00.