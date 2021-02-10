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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 17

Общественные слушания сразу по трём проектам в Актау пройдут в один день

Общественные слушания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) трёх проектов туристического комплекса на «Тёплом пляже» пройдут в один день. Информацию об этом разместили на сайте управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Общественные слушания по разделу ОВОС для трёх рабочих проектов на «Тёплом пляже» пройдут в один день, 26 февраля. Слушания пройдут в онлайн-режиме, через платформу ZOOM.

Подключиться ко всем слушаниям можно по идентификатору конференции 952 5003 9625. Код доступа: 200809.

В случае отмены карантина слушания пройдут по адресу: Актау, микрорайон 14, здание 61, бизнес-центр «Звезда Актау», 3 этаж, конференц-зал.

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «TETHYS AKTAU I» проведёт слушания по рабочему проекту «II очередь строительства Многофункционального гостинично-туристского комплекса, расположенного в районе «Тёплый пляж» Актау, Мангистауской области. Гольф-клуб. Гольф-отель c виллами». Начало слушаний – 15:00.

ТОО «TETHYS AKTAU II» проведёт общественные слушания к рабочему проекту «II очередь строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса, расположенного в районе «Тёплый пляж» Актау, Мангистауской области. Тематический парк развлечений». Начало – 16:00.

ТОО «TETHYS AKTAU III» проведёт общественные слушания по рабочему проекту «II очередь строительства Многофункционального гостинично-туристского комплекса, расположенного в районе «Тёплый пляж» Актау, Мангистауской области. Торговые ряды «Town Center». Слушания начнутся в 17:00.



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