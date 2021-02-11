В Актау здание одного из судов закрыли на карантин

- Сроки и режим ограничительных мер могут быть изменены в соответствии с улучшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Просим с пониманием отнестись, - сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области.



На основании постановления Главного государственного санитарного врача Актау с 10 по 19 февраля специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних временно работать не будет.Сотрудники переведены на удалённую работу. Вход граждан в здание суда не допускается.Судебные разбирательства проходят в режиме онлайн, а некоторые переносятся на более поздние сроки. О дате и времени назначения судебных заседаний сторонам, имеющим отношение к делам, направляется дополнительная информация.В настоящее время в здании ведутся дезинфекционные работы.Причина закрытия суда на карантин не сообщается.