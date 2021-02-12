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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:35

Просмотров: 692

Родные задержанной главы здравоохранения Мангистау обратились к Токаеву

В Актау родственники главы облздрава Жамал Жаманбаевой, которая сейчас в изоляторе, просят отпустить ее под домашний арест. Об этом сообщает телеканал КТК.

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Близкие говорят, состояние здоровья женщины сильно ухудшилось.

Жамал Жаманбаеву задержали из-за покупки трех передвижных рентген-аппаратов. По версии следствия, оборудование руководитель купила на 65 миллионов тенге дороже, чем было нужно, передает телеканал КТК.

Родные медика утверждают: она заплатила большую сумму за ускоренную доставку и качество, сделав выбор в пользу цифровых аппаратов.

На пост главы облздрава Жаманбаеву назначили в мае прошлого года. Через месяц она попала в больницу с 75-процентным поражением легких. Теперь ей требуется спецлечение. В СИЗО, говорят родственники, его не могут обеспечить.

Поддержать Жаманбаеву пришли и роженицы, которым акушер-гинеколог когда-то спасла жизни.

- Мы от имени всей своей семьи обращаемся к Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву с просьбой защитить, помочь нашей сестре, помочь врачу-гинекологу, акушеру-гинекологу высшей категории с 33-летним стажем работы, помочь честному, достойному человеку защитить ее имя, защитить ее репутацию, защитить ее от незаконных обвинений, - говорит сестра задержанной Алина Жаманбаева.




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Комментарии ( 3 )

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  • Ну Ну
 Нурекен (Посетители) Сегодня, 13:36
Она была отличном специалистом своего дела, и плохого о ней никогда не слышал может ее подставили, может подвели ее, может есть другие обстоятельство.
Пусть следствие разберется, я надеюсь по справедливости.
 
-1
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  • damik
  • tolk
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 13:15
Для родственников прикрыли лавочку безбедного существования. Вор должен сидеть в тюрьме. КлассЕка.
 
-1
  • Нурекен
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Вован
  • Pankration and MMA
  • damik
  • tolk
 babe (Посетители) Сегодня, 12:46
А кто ей давал такое право выбирать аппарат за 10 млн или на 65 млн дороже !? Кто ей давал право распоряжаться самовольно нашими деньгами? (бюджетные деньги это наши оплаченные налоги). И когда нужна была помощь многим в городе люди шли и делали платно , в том числе и я , так же сидела в толпе людей и сделала рентген платно !
 
 

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