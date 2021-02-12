Родные задержанной главы здравоохранения Мангистау обратились к Токаеву

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Близкие говорят, состояние здоровья женщины сильно ухудшилось.
Жамал Жаманбаеву задержали из-за покупки трех передвижных рентген-аппаратов. По версии следствия, оборудование руководитель купила на 65 миллионов тенге дороже, чем было нужно, передает телеканал КТК.
Родные медика утверждают: она заплатила большую сумму за ускоренную доставку и качество, сделав выбор в пользу цифровых аппаратов.
На пост главы облздрава Жаманбаеву назначили в мае прошлого года. Через месяц она попала в больницу с 75-процентным поражением легких. Теперь ей требуется спецлечение. В СИЗО, говорят родственники, его не могут обеспечить.
Поддержать Жаманбаеву пришли и роженицы, которым акушер-гинеколог когда-то спасла жизни.
- Мы от имени всей своей семьи обращаемся к Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву с просьбой защитить, помочь нашей сестре, помочь врачу-гинекологу, акушеру-гинекологу высшей категории с 33-летним стажем работы, помочь честному, достойному человеку защитить ее имя, защитить ее репутацию, защитить ее от незаконных обвинений, - говорит сестра задержанной Алина Жаманбаева.
Жамал Жаманбаеву задержали из-за покупки трех передвижных рентген-аппаратов. По версии следствия, оборудование руководитель купила на 65 миллионов тенге дороже, чем было нужно, передает телеканал КТК.
Родные медика утверждают: она заплатила большую сумму за ускоренную доставку и качество, сделав выбор в пользу цифровых аппаратов.
На пост главы облздрава Жаманбаеву назначили в мае прошлого года. Через месяц она попала в больницу с 75-процентным поражением легких. Теперь ей требуется спецлечение. В СИЗО, говорят родственники, его не могут обеспечить.
Поддержать Жаманбаеву пришли и роженицы, которым акушер-гинеколог когда-то спасла жизни.
- Мы от имени всей своей семьи обращаемся к Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву с просьбой защитить, помочь нашей сестре, помочь врачу-гинекологу, акушеру-гинекологу высшей категории с 33-летним стажем работы, помочь честному, достойному человеку защитить ее имя, защитить ее репутацию, защитить ее от незаконных обвинений, - говорит сестра задержанной Алина Жаманбаева.