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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:36

Просмотров: 804

Внедрение платных дорог в Мангистау обсудят на общественных слушаниях

В Мангистау пройдут общественные слушания по внедрению системы взимания платы на участках автомобильных дорог республиканского значения: «Бейнеу-Актау», «Граница Атырауской области-Бейнеу» и «Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана». Об этом сообщается на сайте акционерного общества (АО) «Национальная компания «QazAvtoJol».

Фото с сайта inform.kz
На сайте компании опубликовали график проведения общественных слушаний в Мангистауской области.

- В текущем году в тестовом режиме планируется запустить систему взимания платы. На данных участках предусмотрено внедрение платности для транспортных средств с открытой системой взимания платы. На общественных слушаниях объяснят принцип работы системы взимания платы, способы оплаты и нормы действующего законодательства Республики Казахстан в сфере платных автомобильных дорог, - сообщается на сайте АО «НК «QazAvtoJol».

Дата, время и место проведения общественных слушаний:
Актау - 22 февраля 2021 года, 10:00 (мест. время), Актау, 6 микрорайон, здание «Молодежный центр».
Мунайлинский район - 22 февраля 2021 года, 15:00 (мест. время), село Мангистау, средняя школа №5.
Каракиянский район - 23 февраля 2021 года, 10:00 (мест. время), Жетыбай, здание Дома культуры.
Мангистауский район - 23 февраля 2021 года, 15:00 (мест. время), Шетпе, здание районного акимата.
Бейнеуский район - 24 февраля 2021 года, 10:00 (мест. время), Бейнеу, здание «Дом учителя».

Замечания и предложения можно направить по следующим адресам электронной почты:
- филиал «Дирекция платных автомобильных дорог» АО «НК«ҚазАвтоЖол» dpad@qaj.kz и mangistau.info@qaj.kz;
- Инвестор: ТОО «Computer Vision Technologies» info@cvtech.kz.

Адрес места, где можно ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде: Актау, 22 микрорайон, здание 42, Мангистауский ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Наименование и контактные данные заказчика: Филиал «Дирекция платных автомобильных дорог» АО «НК «ҚазАвтоЖол», Нур-Султан, ул. Д. Конаева д. 10 «Эмеральд-Тауэр», 32 этаж. тел. 8 717 2 64 87 87.

Ранее журналисты Lada.kz узнали, сколько будет стоить проезд по платной дороге по направлению Актау-Бейнеу.



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Комментарии ( 8 )

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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 14:56
Цитата: GIBSON.SG
огда транспортный налог уберите!

Транспортного налога на несколько километров дороги не хватит. Вот такой расчет: в области примерно 200 тыс машин, налог в среднем 20 тыс. Итого в год 4 млрд тенге получается. Больничка в 1 мкрн дороже стоит, не говоря уж о поселке Мангыстау. 1 км дороги стоит несколько млн долларов в зависимости от ее сложности. Посчитайте 4 млрд. тенге это грубо 9 млн долларов. На сколько километров хватит? 2-3? Дорогу построили насколько я помню на заемные деньги, которые наши дети и внуки будут отдавать.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:54
Актау - 22 февраля 2021 года, 10:00

прекрасное время.
 
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 Maximus (Посетители) Сегодня, 14:49
Я поражаюсь с того, что людей за скот держат и принимают правители наши. Дорога эта единственная и нет альтернатив. Качество полотна удручающее.
Общественные слушания они проводить собрались... Сами то не боитесь? Если честно провести их, то решение будет не в сторону принятия её платной. Для галочки посидите и напишите что все довольны и за нововведение.

Убирайте тогда налог на транспорт для физ. лиц!
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:46
Общественные слушания в Мангистау просто обязаны иметь названия!!! Как такой вариант
"переливать из пустого в порожнее"!!!
Что бы всем, все сразу понятно было!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Purins (Посетители) Сегодня, 14:06
Да она не подходит по параметрам под платную.....по одной полосе в каждую сторону. Да и качество полотна уже не айс...местами как на квадратных колесах ездишь. И животные.....
 
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 GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 14:04
Тогда транспортный налог уберите!
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 13:16
Жителям Мангистау государство само должно платить за проезд по этой дороге! Мы десятилетиями убивали автомобили по бездорожью! А теперь единственную асфальтную двухполосную ,уже местами с пузырями,дорогу делают платной! Эта дорога строилась на наши деньги!
Стройте рядом магистраль и взымайте плату,а это беспредел получается. Завтра с таким же успехом и городской асфальт платным сделаете!
 
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 Dushman (Посетители) Сегодня, 12:41
Если вводите платную, то должна быть бесплатная (альтернатива)
 
 

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