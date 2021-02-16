Внедрение платных дорог в Мангистау обсудят на общественных слушаниях

Фото с сайта inform.kz
На сайте компании опубликовали график проведения общественных слушаний в Мангистауской области.
- В текущем году в тестовом режиме планируется запустить систему взимания платы. На данных участках предусмотрено внедрение платности для транспортных средств с открытой системой взимания платы. На общественных слушаниях объяснят принцип работы системы взимания платы, способы оплаты и нормы действующего законодательства Республики Казахстан в сфере платных автомобильных дорог, - сообщается на сайте АО «НК «QazAvtoJol».
Дата, время и место проведения общественных слушаний:
Актау - 22 февраля 2021 года, 10:00 (мест. время), Актау, 6 микрорайон, здание «Молодежный центр».
Мунайлинский район - 22 февраля 2021 года, 15:00 (мест. время), село Мангистау, средняя школа №5.
Каракиянский район - 23 февраля 2021 года, 10:00 (мест. время), Жетыбай, здание Дома культуры.
Мангистауский район - 23 февраля 2021 года, 15:00 (мест. время), Шетпе, здание районного акимата.
Бейнеуский район - 24 февраля 2021 года, 10:00 (мест. время), Бейнеу, здание «Дом учителя».
Замечания и предложения можно направить по следующим адресам электронной почты:
- филиал «Дирекция платных автомобильных дорог» АО «НК«ҚазАвтоЖол» dpad@qaj.kz и mangistau.info@qaj.kz;
- Инвестор: ТОО «Computer Vision Technologies» info@cvtech.kz.
Адрес места, где можно ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде: Актау, 22 микрорайон, здание 42, Мангистауский ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол».
Наименование и контактные данные заказчика: Филиал «Дирекция платных автомобильных дорог» АО «НК «ҚазАвтоЖол», Нур-Султан, ул. Д. Конаева д. 10 «Эмеральд-Тауэр», 32 этаж. тел. 8 717 2 64 87 87.
Ранее журналисты Lada.kz узнали, сколько будет стоить проезд по платной дороге по направлению Актау-Бейнеу.
- В текущем году в тестовом режиме планируется запустить систему взимания платы. На данных участках предусмотрено внедрение платности для транспортных средств с открытой системой взимания платы. На общественных слушаниях объяснят принцип работы системы взимания платы, способы оплаты и нормы действующего законодательства Республики Казахстан в сфере платных автомобильных дорог, - сообщается на сайте АО «НК «QazAvtoJol».
Дата, время и место проведения общественных слушаний:
Актау - 22 февраля 2021 года, 10:00 (мест. время), Актау, 6 микрорайон, здание «Молодежный центр».
Мунайлинский район - 22 февраля 2021 года, 15:00 (мест. время), село Мангистау, средняя школа №5.
Каракиянский район - 23 февраля 2021 года, 10:00 (мест. время), Жетыбай, здание Дома культуры.
Мангистауский район - 23 февраля 2021 года, 15:00 (мест. время), Шетпе, здание районного акимата.
Бейнеуский район - 24 февраля 2021 года, 10:00 (мест. время), Бейнеу, здание «Дом учителя».
Замечания и предложения можно направить по следующим адресам электронной почты:
- филиал «Дирекция платных автомобильных дорог» АО «НК«ҚазАвтоЖол» dpad@qaj.kz и mangistau.info@qaj.kz;
- Инвестор: ТОО «Computer Vision Technologies» info@cvtech.kz.
Адрес места, где можно ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде: Актау, 22 микрорайон, здание 42, Мангистауский ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол».
Наименование и контактные данные заказчика: Филиал «Дирекция платных автомобильных дорог» АО «НК «ҚазАвтоЖол», Нур-Султан, ул. Д. Конаева д. 10 «Эмеральд-Тауэр», 32 этаж. тел. 8 717 2 64 87 87.
Ранее журналисты Lada.kz узнали, сколько будет стоить проезд по платной дороге по направлению Актау-Бейнеу.