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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:19

Просмотров: 3808

Платные дороги: Сколько будет стоить проезд по трассе Актау-Бейнеу

Журналисты Lada.kz узнали, сколько будет стоить проезд по платной дороге по направлению Актау-Бейнеу.

Фото inform.kz
В пресс-службе дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «Казавтожол» рассказали, что примерная стоимость проезда будет варьироваться от одной до двух тенге за километр дороги.

- На автодорогах ІІ-й технической категории будут оплачивать только водители грузового транспорта. На автодорогах І-й технической категории оплату будут производить как водители грузового транспорта, так и легкового. Однако на существующих платных участках для владельцев легкового ТС, которые зарегистрированы в прилегающих к платному участку районах, предусмотрен годовой абонемент стоимостью 1000 тенге, - сообщили в компании.

В пресс-службе дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «Казавтожол» отметили, что тариф будут утверждать в Комитете автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК после проведения общественных слушаний.

- Перед тем как вводить платность, будут проводиться обязательно с населением, местным активом и СМИ общественные слушания. Будут бурные обсуждения. Мы Будем разъяснять, на что и куда будут уходить деньги, рассказывать, что будет входить в тариф: на содержание дороги, на дорожные знаки, на очистку и так далее. Все это будет оговариваться. После общественных слушаний мы запускаем вначале дорогу в тестовом режиме, а потом до конца года вводим платность, - рассказали в пресс-службе компании.

В дирекции платных автомобильных дорог отметили, что тариф для каждого региона будет свой, так как это будет зависеть от дорог и плотности населения.

- Сейчас преждевременно говорить о точной стоимости проезда. Пока тарифы не утверждены. В тестовом режиме запустят, а уже после будут смотреть на поток автомобилей, на загруженность данной трассы и многое другое. Все это будет учитываться. Общественные слушания в Актау пройдут 22 февраля, - отметили в компании.

Платные дороги: Сколько будет стоить проезд по трассе Актау-Бейнеу

В Казахстане самый минимальный тариф по сравнению с другими странами.


Напомним, что в Казахстане в этом году станут платными еще 18 республиканских трасс, в том числе трасса Актау-Бейнеу.



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Комментарии ( 9 )

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  • Космос
  • kolu411
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 22:01
Знаки отдельно должны оплачиваться получается? На выездах из населенных пунктов только в Уральске видел указатели максимальной скорости по завершении черты населенного пункта, в остальных только пожелания," Счастливого пути "родом из СССР , об скоростном режиме на трассе узнаешь только от ДПСника , который остановил за превышение,

Почему нет указателей максимальной скорости, на развилках нет указателей направления движения, расстояние до населенных пунктов и Агзс и АЗС не указано?

Приведите в порядок до начала сбора денег , потом и за оплату поговорим
 
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  • rastolkuy
 Businessman (Посетители) Сегодня, 21:33
Все делается во благо народа и за счет народа. Что у нас в стране осталось бесплатное, только воздух?
 
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  • Aktauskii
  • malovdmitriy
  • Банкир
  • rastolkuy
 Yanis (Посетители) Сегодня, 20:28
malovdmitriy,
Угу. То есть, скоро, например, чтобы просто поехать в ВКО к родственникам - я должен приготовить около 10 тыс тенге. Помимо расходов на топливо и на акциз внутри топлива как ещё один косвенный налог. И это после того, как я уплатил налоги на транспорт. А перед этим - подоходный налог за то, что я вообще заработал. Конечно же, при этом меня ещё и "застраховали", потому что без "страховки" я должен просто бояться сесть за руль автомобиля. Конечно, всё по закону и никакого двойного налогообложения.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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  • Aktauskii
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 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 20:18
апять нас паимели! lol
 
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 malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 19:26
Yanis,
Степь- альтернативная дорога. В наших законах нет про альтернативные дороги
 
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 Purins (Посетители) Сегодня, 19:12
Разве можно делать платными дороги с одной полосой движения в каждую сторону?
 
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 n92 (Посетители) Сегодня, 18:13
Общественные слушания в Актау пройдут 22 февраля, - отметили в компании. - если кто то пойдет, спросите у "этих" про альтернативную дорогу...
 
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 Yanis (Посетители) Сегодня, 18:10
Альтернативная дорога уже построена?

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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 malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 17:28
От Бейнеу до Доссора местами сбавлять до 40 приходится. Настолько она волнистая. За это тоже снова мы должны платить? Близ Бейнеу уйма некорректных знаков, поставленных с бюджетных денег (белые таблички). Будут ли деньги сниматься с дорожников и возвращаться в бюджет?
Ждём повышения цен,так как стоимость дорог будет входить в стоимость продуктов.
 
 

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