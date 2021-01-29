Платные дороги: Сколько будет стоить проезд по трассе Актау-Бейнеу

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В пресс-службе дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «Казавтожол» рассказали, что примерная стоимость проезда будет варьироваться от одной до двух тенге за километр дороги.
- На автодорогах ІІ-й технической категории будут оплачивать только водители грузового транспорта. На автодорогах І-й технической категории оплату будут производить как водители грузового транспорта, так и легкового. Однако на существующих платных участках для владельцев легкового ТС, которые зарегистрированы в прилегающих к платному участку районах, предусмотрен годовой абонемент стоимостью 1000 тенге, - сообщили в компании.
В пресс-службе дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «Казавтожол» отметили, что тариф будут утверждать в Комитете автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК после проведения общественных слушаний.
- Перед тем как вводить платность, будут проводиться обязательно с населением, местным активом и СМИ общественные слушания. Будут бурные обсуждения. Мы Будем разъяснять, на что и куда будут уходить деньги, рассказывать, что будет входить в тариф: на содержание дороги, на дорожные знаки, на очистку и так далее. Все это будет оговариваться. После общественных слушаний мы запускаем вначале дорогу в тестовом режиме, а потом до конца года вводим платность, - рассказали в пресс-службе компании.
В дирекции платных автомобильных дорог отметили, что тариф для каждого региона будет свой, так как это будет зависеть от дорог и плотности населения.
- Сейчас преждевременно говорить о точной стоимости проезда. Пока тарифы не утверждены. В тестовом режиме запустят, а уже после будут смотреть на поток автомобилей, на загруженность данной трассы и многое другое. Все это будет учитываться. Общественные слушания в Актау пройдут 22 февраля, - отметили в компании.
Напомним, что в Казахстане в этом году станут платными еще 18 республиканских трасс, в том числе трасса Актау-Бейнеу.
- На автодорогах ІІ-й технической категории будут оплачивать только водители грузового транспорта. На автодорогах І-й технической категории оплату будут производить как водители грузового транспорта, так и легкового. Однако на существующих платных участках для владельцев легкового ТС, которые зарегистрированы в прилегающих к платному участку районах, предусмотрен годовой абонемент стоимостью 1000 тенге, - сообщили в компании.
В пресс-службе дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «Казавтожол» отметили, что тариф будут утверждать в Комитете автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК после проведения общественных слушаний.
- Перед тем как вводить платность, будут проводиться обязательно с населением, местным активом и СМИ общественные слушания. Будут бурные обсуждения. Мы Будем разъяснять, на что и куда будут уходить деньги, рассказывать, что будет входить в тариф: на содержание дороги, на дорожные знаки, на очистку и так далее. Все это будет оговариваться. После общественных слушаний мы запускаем вначале дорогу в тестовом режиме, а потом до конца года вводим платность, - рассказали в пресс-службе компании.
В дирекции платных автомобильных дорог отметили, что тариф для каждого региона будет свой, так как это будет зависеть от дорог и плотности населения.
- Сейчас преждевременно говорить о точной стоимости проезда. Пока тарифы не утверждены. В тестовом режиме запустят, а уже после будут смотреть на поток автомобилей, на загруженность данной трассы и многое другое. Все это будет учитываться. Общественные слушания в Актау пройдут 22 февраля, - отметили в компании.
В Казахстане самый минимальный тариф по сравнению с другими странами.
Напомним, что в Казахстане в этом году станут платными еще 18 республиканских трасс, в том числе трасса Актау-Бейнеу.