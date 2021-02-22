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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 20:46

Просмотров: 976

Мёртвую собаку подбросили к ветеринарной клинике в Актау

Тушу животного к порогу ветеринарной клиники привезли накануне, 21 февраля. Двое парней вытащили животное из багажника, оставили и уехали. Видео размещено в аккаунте клиники.

Скрин видео
Ветклиника опубликовала на своей странице в социальной сети видео с камеры наружного наблюдения.

- Подъехали парни, посмотрели, что клиника закрыта, достали из багажника уже мёртвую собаку. Зачем они привезли её в клинику уже мёртвую, я вообще понять не могу. Животное лежало мёртвое, а он чистил багажник, – комментирует видео сотрудница клиники.




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Комментарии ( 2 )

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618965450 (Посетители) Вчера, 23:00
pronina1976,
Вот и мне кажется, что просто хотели спасти собачку... не вижу в этом плохого умысла
 
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pronina1976 (Посетители) Вчера, 22:22
Может спасти хотели собачку, и она была еще жива когда они ее подобрали.
 
 

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