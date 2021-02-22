Мёртвую собаку подбросили к ветеринарной клинике в Актау

Ветклиника опубликовала на своей странице в социальной сети видео с камеры наружного наблюдения.- Подъехали парни, посмотрели, что клиника закрыта, достали из багажника уже мёртвую собаку. Зачем они привезли её в клинику уже мёртвую, я вообще понять не могу. Животное лежало мёртвое, а он чистил багажник, – комментирует видео сотрудница клиники.