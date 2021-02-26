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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 21:09

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Многочисленные нарушения нашли в работе центра для детей с ограниченными возможностями в Мангистау

Нарушения законодательства выявили в деятельности коммунального государственного учреждения (КГУ) «Центр оказания специальных социальных услуг №3», который работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила Айжамал Калмагамбетова, заместитель руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Мангистауской области по социальным вопросам.

Айжамал Калмагамбетова. Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Министерство труда и социальной защиты граждан Казахстана вместе с местными органами провело проверку КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг №3» и выявило ряд нарушений в его работе.

- В процедурном кабинете отсутствовал медикамент «адреналин» для оказания экстренной скорой медицинской помощи. В период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, в Центре нарушались санитарно-эпидемиологические требования, например, не проводился ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся. Центр не обеспечен постоянными узкими специалистами, такими как, врач-невропатолог, психиатр, психотерапевт, педиатр и ортопед, - сообщила Айжамал Калмагамбетова.

По её словам, в Центре на позиции ортопеда незаконно числился специалист с лицензией хирурга. Кроме того, с 2018 по 2020 год в центре умерли шесть детей, но основную причину их смерти установить так и не удалось, поскольку не был проведён своевременный анализ.

- Норма жилой площади на одного человека составляет не менее четырёх квадратных метров, однако в центре эта жилая площадь составляет от 3,4 до 3,7 квадратных метра. Не установлены правовые статусы детей, в том числе по объявлению родителей безвестно отсутствующими, их розыску или лишению родительских прав. Это лишает воспитанников центра права на алименты, а также права жить и воспитываться в семье. В материалах личных дел отсутствуют сведения о взыскании алиментов на содержание детей. Документы детей-сирот и оставшихся без попечения родителей не приведены в соответствие с республиканским банком данных, что приводит к искажению статистики, - заключила Айжамал Калмагамбетова.



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