В общественный туалет превратился недостроенный объект в 15 микрорайоне Актау

Здание, которое начали возводить несколько лет назад, так и не достроили.- Мне непонятно, почему его до сих пор не снесли. Здание никто не достраивает уже давно, стёкла выбиты. В теплое время года здесь развлекаются дети, это же опасно, вокруг торчит арматура. Кроме этого, сюда ходят справлять нужду все, кому не лень, и водители автобусов тоже, – возмущается житель 15 микрорайона Актау.В акимате Акту сообщили, что здание находится в частной собственности.- Земля и здание принадлежит ТОО «Батша-Куан». Предполагалось возвести малоэтажные жилые дома - таунхаусы. По какой причине возведение приостановлено, нам неизвестно, но сейчас вмешиваться мы не можем, потому как, насколько нам известно, на этот объект судебными органами наложен арест, – сообщили в акимате Актау.Из открытых источников стало известно, что руководитель ТОО является фигурантом уголовного дела, связанного с хищением нефтепродуктов почти на полтора миллиарда тенге.