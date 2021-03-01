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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:56

Просмотров: 2899

В общественный туалет превратился недостроенный объект в 15 микрорайоне Актау

Жители 15 микрорайона Актау возмутились тем, что недостроенное здание стало местом развлечений для подростков и превратилось в общественный туалет. В акимате Актау сообщили, что не могут повлиять на ситуацию.

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Здание, которое начали возводить несколько лет назад, так и не достроили.

- Мне непонятно, почему его до сих пор не снесли. Здание никто не достраивает уже давно, стёкла выбиты. В теплое время года здесь развлекаются дети, это же опасно, вокруг торчит арматура. Кроме этого, сюда ходят справлять нужду все, кому не лень, и водители автобусов тоже, – возмущается житель 15 микрорайона Актау.

В общественный туалет превратился недостроенный объект в 15 микрорайоне Актау

В общественный туалет превратился недостроенный объект в 15 микрорайоне Актау

В общественный туалет превратился недостроенный объект в 15 микрорайоне Актау

В общественный туалет превратился недостроенный объект в 15 микрорайоне Актау

В общественный туалет превратился недостроенный объект в 15 микрорайоне Актау

В общественный туалет превратился недостроенный объект в 15 микрорайоне Актау


В акимате Акту сообщили, что здание находится в частной собственности.

- Земля и здание принадлежит ТОО «Батша-Куан». Предполагалось возвести малоэтажные жилые дома - таунхаусы. По какой причине возведение приостановлено, нам неизвестно, но сейчас вмешиваться мы не можем, потому как, насколько нам известно, на этот объект судебными органами наложен арест, – сообщили в акимате Актау.

Из открытых источников стало известно, что руководитель ТОО является фигурантом уголовного дела, связанного с хищением нефтепродуктов почти на полтора миллиарда тенге.



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Комментарии ( 5 )

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  • My_way
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:37
Сначала одни чинуши по распродают "лакомые кусочки" своим родственникам.... Которые не могут осилить тот или иной проект, в силу разных причин , затем другие чинуши накладывают аресты и ты-ры пы-ры...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • alesha
 kaireke (Посетители) Сегодня, 12:21
Когда надо они не могут, когда могут, то уже не надо!
 
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  • ЁмоЁ
  • alesha
  • Alik83
  • DAD
  • My_way
 n92 (Посетители) Сегодня, 12:12
"В акимате Актау сообщили, что не могут повлиять на ситуацию"
а на что вы можете повлиять?! может на цены на газ? или на прослойку энергоснаб? или на полив? или на прибрежную зону? и так можно долго продолжать...
 
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  • alesha
  • Юрий Спассков
  • My_way
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 11:51
прибрежная зона никогда не должна быть в частной собственности!!! это должна быть муниципальная собственность, предназначенная для организации полезных общественных пространств для жителей!
когда же в этой стране будет порядок...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • kolu411
  • Василий Кравчук
  • Ну Ну
  • My_way
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 11:01
Наглядное отношение гос органов к частной собственности. Если арест наложили судебные исполнители, то они должны обеспечить сохранность и охрану объекта. Там всё уничтожено. Не важно там собственник фигурант уголовного дела или ещё что. Ценность объекта теряется.
 
 

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